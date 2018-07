Nuevo Palacio de Gobierno: Jaime Paz pensaba en el Muro de La Paz



01/07/2018 - 08:35:24

El Diario.- Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia (1989- 1993), expresó su “pesar especial” por la construcción del nuevo edificio de Gobierno. En entrevista con EL DIARIO reveló que cuando dirigía el país pensó convertir todo ese espacio en amplios jardines que rodearan el Palacio y la Catedral “Nuestra Señora de La Paz”, a diferencia de la nueva edificación que expresa la “mentalidad de nuevo rico”.



El exmandatario pensó en un “Muro de La Paz”, para rescatar la riqueza arquitectónica de la parte posterior del templo religioso y preservar la historia nacional.



El exmandatario, refirió que “es grato contárselo a un periódico emblemático como EL DIARIO”, pasajes hasta ahora no conocidos de cuando gobernaba el país y cómo veía desde el Despacho Presidencial las antiguas casonas que rodeaban el Palacio Quemado y el desaparecido conventillo donde ahora se levanta un gran bloque de cemento y vidrios que albergará la oficina del presidente Evo Morales, su vivienda y dependencias de algunos ministerios.



“Yo quería que el Palacio y la Catedral quedaran rodeados de jardines, por un lado la Plaza Murillo y por atrás jardines y aprovechar el muro de la Catedral como el Muro de la Paz, no sólo por estar en la Ciudad de La Paz, sino porque sería un símbolo para el mundo”, expresó el exmandatario.



El sentido de la iniciativa presidencial fue fortalecer la unidad de los bolivianos a través de símbolos que expresaran el aporte patriótico de personajes, que no importara su origen étnico, ni filiación partidaria.



“Inclusive yo pensaba poner una piedra comanche y escribir ´A todos quienes ofrendaron su vida por Bolivia´, esta idea era para todos los bolivianos, independientemente de su ideología o cual fuese su etnia, religión, etc. y no solamente en combate sino a quienes dieron su vida por el desarrollo del país; también serviría para ofrendas y homenajes a Bolivia”, indicó.



El pesar manifestado por Paz Zamora es no haber comenzado a ejecutar su proyecto, aunque la idea nació en los últimos meses de su gestión presidencial pero logró conversar con el siguiente Presidente (Hugo Banzer Suárez), que no logro materializarla



“Hubiera comenzado a hacer la jardinera (…), pero como quedaban dos o tres meses, entonces vino la transición de mi gobierno hacia el otro (1993) (…) y al final tuve una reunión con el Presidente siguiente (Banzer) y le dije: ‘Le dejo esta tarea porque parece que es lo mejor que podemos hacer’ (con ese predio), pero lamentablemente el próximo Presidente lo volvió garaje”, indicó.



Sin embargo, Paz Zamora, tiene la esperanza de que más adelante, de alguna forma, se pueda recuperar un espacio y mostrar la riqueza arquitectónica que tiene la parte posterior de la Catedral.



“Ahora este edificio lo ha tapado. El muro colonial que tenía la ciudad de La Paz está cubierto quedó enterrado ahí. No sé si más tarde podamos ver la forma que se pueda ver el muro, por lo menos en la planta baja y recuperar ese símbolo, una muralla de la paz, y usar esa parte”, manifestó.



CONVENTILLO INSEGURO



La idea de construir un “Muro de la Paz” nació también porque en la parte posterior del Palacio de Gobierno que colinda con la estrecha calle Potosí, había un conventillo (casa grande y antigua, con varias habitaciones o viviendas, donde viven personas de escasos recursos económicos) y según el exmandatario se desconocía si estaba habitada o no y se convirtió en un peligro para la seguridad del Palacio, ya que cualquier persona podía cavar un túnel y acceder a Palacio Quemado de forma clandestina.



“Nadie sabía qué pasaba en el conventillo que colindaba con Palacio y la seguridad del lugar ya fue un problema, porque cualquiera podía salir de ese conventillo calar un pequeño túnel hacia el Palacio y provocaba un atentado. Siento pesar, cada vez que paso por ahí”, expresó.



Paz Zamora contó también que del conventillo se sabía que ocupaban algunas habitaciones que daban a oficinas del canal estatal Bolivia Tv.



“MENTALIDAD DE NUEVO RICO”



Para Jaime Paz Zamora la construcción del nuevo palacio de gobierno del presidente Evo Morales, tiene una simbología que expresa la “mentalidad del nuevo rico” que va en contraste con la mentalidad del rico productivo.



“Es el símbolo del espíritu del nuevo rico que trajo el presidente Evo Morales al Gobierno del país, representa la mentalidad del nuevo rico, aquel que de repente y de manera muy fácil se hizo rico; sin haberle costado esfuerzo, dolor y lágrimas se hizo rico y empieza a gastar en cosas superfluas”, afirmó.



“Esto es todo lo contrario a lo que ha sucedido en países grandes. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial Japón, Alemania, Italia habían quedado destruidas pero lo que hicieron fue tener la mentalidad del rico productivo”, sostuvo.



En ese sentido, mencionó que la inversión en el aparato productivo es parte de lo que significa tener una mentalidad de países que supieron invertir en modernizar su aparato productivo.



“Con la primera platita que le entró empezaron a construir un aparato productivo, construyeron una agricultura moderna, industrias; ésta es la mentalidad del rico productivo, que invierte para ganar más, no para llenarse de saunas y otras cosas”, agregó.