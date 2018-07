Seis autoridades viajaron al Vaticano; los viáticos son de $us 360 por día

01/07/2018 - 08:32:52

El Deber.- El presidente Evo Morales no fue el único: al menos cinco autoridades más viajaron al Vaticano y participaron en el acto de investidura del cardenal Toribio Ticona el jueves pasado.



Junto con Morales estuvieron el canciller Fernando Huanacuni, la vicecanciller Carmen Almendras, el ministro de Justicia, Héctor Arce; el embajador de Bolivia en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el embajador de Bolivia en España, Ramiro Tapia. Según informó el embajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, la delegación también la integraron asistentes y edecanes de algunos funcionarios.



En entrevista con el canal Bolivia TV, que envió un equipo de prensa a Italia, el canciller Fernando Huanacuni dijo: “Si bien, nosotros acompañamos al Cardenal Ticona como autoridades, también lo hacemos como aimaras, como hermanos; acompañamos a una persona que, al igual que nosotros conoce de las necesidades del pueblo”.



El objetivo del viaje del presidente era, prioritariamente, para cumplir actividades de carácter religioso. Sin embargo, el martes en La Haya, el equipo jurídico del caso Silala decidió sostener una reunión en el Vaticano, el viernes por la noche, para revisar la contramemoria, según informó el Ministerio de Justicia.



Con esa razón, viajaron Héctor Arce y Eduardo Rodríguez Veltzé, quienes acompañaron al primer mandatario en otras actividades durante al menos tres días. EL DEBER intentó conocer el motivo de la visita de Ramiro Tapia, embajador en España y ajeno al equipo jurídico, pero no pudo obtener esa información en Cancillería.

De izquierda a derecha: Ramiro Tapia (embajador en España), Carlos Aparicio (embajador en Italia), Héctor Arce (ministro de Justicia), Carmen Almendras (vicecanciller), el presidente Evo Morales, el cardenal Toribio Ticona, Eduardo Rodríguez Veltzé (embajador en los Países Bajos) y Julio César Caballero (embajador en el Vaticano). (Foto: ABI)



Gasto público



Todos los servidores públicos que viajaron al Vaticano –entre el presidente, ministros, viceministra y embajadores y asistentes– deben, por ley, recibir dinero por sus días de estadía en Europa.



De acuerdo con la escala de viáticos –establecida en el Decreto Supremo 1788– reciben al menos 300 dólares por día. Los funcionarios “de primera categoría”, que en este caso son los ministros Arce, Huanacuni y los embajadores Tapia y Rodríguez Veltzé, recibirían 360 dólares diarios. Mientras que la vicecanciller Almendras, funcionaria “de segunda categoría”, obtendría 300 dólares cada día, según la normativa.



Respecto a las demás personas que integran el grupo que fue a Italia, como asistentes y edecanes, la escala de viáticos les asigna –para el rango más bajo– 276 dólares por cada día de viaje.



Por otra parte, la ley señala que la comitiva oficial que acompaña al presidente en viajes internacionales “puede gozar de un solo nivel de hospedaje” y que esos gastos serán cubiertos por el Ministerio de la Presidencia.

Héctor Arce, al igual que los otros miembros de la comitiva,

saludaron al papa Francisco (Foto: ABI)



Principales actividades de la delegación



Luego de la consagración del cardenal Toribio Ticona, la comitiva boliviana participó el viernes por la mañana en la misa de San Pedro y San Pablo donde presentaron a todos los cardenales. Luego asistieron a una reunión con José Graziano, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la que se consiguió un importante acuerdo de financiamiento para ejecutar proyectos del programa Mi Riego. Más tarde, tuvieron un encuentro con una politóloga italiana cuya tesis profesional fue sobre la demanda marítima.



El viernes por la noche, el equipo técnico y jurídico de defensa de las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sostuvo una cena de trabajo con el presidente Evo Morales, el canciller Fernando Huanacuni, los juristas Antonio Remiro Brotons y Mathias Forteau y el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón, segun la agencia de noticias ABI.



El sábado se realizó la reunión privada entre el papa Francisco y el presidente Evo Morales, sin embargo, los otros cinco funcionarios públicos que acompañaron al presidente, participaron en un saludo protocolar.



El primer mandatario también se reunió con el secretario para las Relaciones de los Estados de la Santa Sede, Richard Gallager, y realizó una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen de Copacabana en los jardines vaticanos, junto con la delegación.