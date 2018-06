Municipios de Bolivia rechazan idea de que les quiten recursos para dárselos a la UPEA



30/06/2018 - 16:19:18

Tarija, (ABI).- El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, Álvaro Ruiz, rechazó el sábado que se les reste recursos a los gobiernos municipales en favor de las universidades, como propuso la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que se encuentra movilizada exigiendo mayor presupuesto al Gobierno nacional.



"Los últimos días hemos escuchado una propuesta, diría yo mentirosa o descabellada de parte de la UPEA, indicando de que se debería quitar presupuesto a los Gobierno municipales, es decir incrementar los recursos de ellos y nosotros disminuir, esa propuesta la rechazamos nosotros", informó a la ABI.



Acotó que la propuesta de la UPEA no solo afectaría a los municipios, sino a los sectores de salud, educación, jubilados y otros, por lo que calificó de muy poco seria la pretensión de esa universidad.



"Creo que la UPEA tiene que plantearnos, no solo la UPEA, sino la universidad boliviana, como se convierten ellos con mayor eficiencia y evitamos que haya estudiantes que están 12 o 16 años. Las universidades creo yo que deberían brindar servicios, debería generar recursos para atender sus propias demandas", agregó.



Añadió que los recursos que actualmente reciben los municipios no alcanzan para cumplir con más de 40 competencias asignadas de acuerdo a norma.