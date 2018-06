UD denunció nuevos casos de nepotismo en Cancillería



El Diario.- La oposición denunció tres nuevos casos de nepotismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de los hermanos Manrique Arduz, Auza Saunero y Strelli Zaballos, quienes trabajan en esa institución estatal. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, exigió que el titular de esa cartera de Estado explique estas irregularidades.



“La investigación que estamos realizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores devela que existen más casos de nepotismo. Hemos descubierto que son clanes familiares los que trabajan en esta repartición, aquí tenemos nombres concretos y esto demuestra que hay más irregularidades”, dijo el diputado opositor.



El primer caso que fue denunciado por Barral involucraba al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores y Roxana Eneyda Rojas, esposa de la exautoridad, quienes ocupan cargos diplomáticos que dependen de esa cartera de Estado.



Flores fue designado como consejero de la representación diplomática boliviana ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza. Mientras que Rojas asumió las funciones de cónsul en Bruselas, Bélgica.



El canciller Fernando Huanacuni fue consultado sobre la designación de Ruddy Flores como nuevo embajador en Ginebra, la autoridad respondió que los procesos admistrativos deben seguir su conducto regular.



DENUNCIA ACTUAL



Según la declaración jurada de bienes, que figura en la página virtual de la Contraloría General del Estado, los hermanos Rosario Carmiña Cristina y Jorge Juan Manrique Arduz son funcionarios de esa instancia, el último trabaja en la Embajada de Bolivia en el Perú, el registro es del 18 de abril de la presente gestión.



El segundo caso se trata de los parientes de Elisheba Carolina y Arturo Carlos Auza Saunero, quienes también dependen de esa institución, la última persona sindicada es parte de la Embajada de Bolivia en Dinamarca.



El último caso denunciado por el legislador de oposición involucra a las hermanas María René e Ingrid Patricia Strellani Zeballos, la primera prestó servicios en el consulado general de Bolivia en Washington. Los registros de ambas personas son de la gestión 2017.



NORMA



El numeral II del artículo 11 de la Ley 2027 del Estatuto Orgánico del Funcionario Público, aprobado el 27 de octubre de 1999, establece prohibiciones para los servidores públicos, quienes no podrán ejercer funciones cuando tengan parentesco con una persona que trabaja en una misma institución.



“Además de estar sujetos a lo señalado en el numeral I del presente artículo, los funcionarios de carrera no podrán ejercer funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad conforme al cómputo establecido por el Código de Familia”.



A la vez, Barral cuestionó que esa cartera de Estado haya dejado de lado la formación de personal para que ocupen altos cargos en la diplomacia boliviana, tomando en cuenta que hasta la fecha las actividades de la Academia Diplomática del Estado son desconocidas.



INFORME ORAL



Por último, Barral dijo que el canciller Fernando Huanacuni deberá emitir un informe oral el próximo 26 de julio, donde deberá responder alrededor de 36 preguntas sobre los presuntas irregularidades en esa instancia y los casos de nepotismo.



“El canciller fue citado para el 26 de julio, estará brindando un informe oral para que explique estas acciones, son 36 preguntas en las que estamos consultando como se designa al personal que trabaja en las embajadas, como se eligen a los diplomáticos, tomando en cuenta que el Gobierno ya no valora la carrera diplomática”, puntualizó.



Semanas atrás, cuando Huanacuni fue consultado sobre las denuncias de nepotismo en el Ministerio que dirige, la autoridad eludió la pregunta de los periodistas al afirmar que no responderá temas de índole administrativo.