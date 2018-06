Denuncia contra Chapetón ocasionó fricciones en UN



30/06/2018 - 10:38:39

El Diario.- La denuncia que presentó el diputado suplente de Unidad Nacional (UN), Rafael Quispe, contra la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, ocasionó la molestia de varios militantes de esta tienda política y fricciones verbales. En tanto, Quispe aseguró que continuará fiscalizando la labor de la autoridad alteña.



“El Ministerio Público va a llegar hasta el juicio oral y a una posterior sentencia, esta primera etapa no aleja a la Alcaldesa para que continúe siendo indagada y Rafael Quispe va a seguir investigando a Soledad Chapetón, también va a fiscalizar al señor Félix Patzi y Luis Revilla, y con mayor énfasis al gobierno MAS”, aseguró el diputado.



Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, advirtió que estas acciones demuestran que hay una división en el interior de Unidad Nacional, lo cual afecta a la integración de una oposición que enfrente al partido oficialista.



Quispe, unas horas antes de que inicie la audiencia contra Chapetón, presentó un memorial de desistimiento de su denuncia con el argumento de que no se prestará a las intenciones políticas del MAS con el apersonamiento del Viceministerio de Transparencia que solicitó detención preventiva para la Alcaldesa de la urbe alteña.



DISCREPANCIA



Tras estas acciones que asumió el diputado Quispe, su colega Amílcar Barral criticó la decisión que tomó y señaló que está desubicado y que hubo gente que influyó en la toma de medidas en contra de la Alcaldesa de la urbe alteña.



“Con todo cariño a mi amigo y compadre le voy a regalar una brújula para que sepamos a dónde vamos y que no dé lugar a las acciones del Movimiento al Socialismo. Ha tomado conciencia de que estaba siendo un instrumento de ese partido”, señaló Barral.



Sin embargo, esto generó malestar en Quispe, quien aseguró que desistió de la denuncia contra Chapetón para que el partido oficialista no tome la dirección de la Alcaldía de la cuidad de El Alto, ya que Marcelo Fernández, posible sucesor de la Alcaldesa pactó con el MAS.



En la reunión de UN se definirá las vías para reclamar el curul de presidente de Concejo Municipal de El Alto, Marcelo Fernández, puesto que es un disidente de UN. Esta asamblea está prevista para la próxima semana, pero aún no se ha definido el día y la hora de la misma.



DIVISIÓN



En mayo pasado, se conoció que Wilson Santamaría, jefe de la bancada departamental de La Paz de UN renunció a su cargo, además se alejó de ese partido, los motivos de su alejamiento serían de carácter personal.



Rafael Quispe también se alejó de Unidad Nacional en octubre de 2015, ya que no era convocado a las reuniones del partido opositor y se sentía discriminado por tales acciones. En ese entonces, identificó a sus colegas Jimena Costa y María Eugenia Calcina como responsables de lo que denominó como “bullying político”.



INDEPENDIENTE



Al ser consultado si su accionar contra la alcaldesa, que forma parte de UN, habría generado una fricción interna de esa tienda política que ocasionó una división entre los militantes, respondió que nunca fue parte de esa militancia, aseguró que fue un aliado de esa organización y es una diputado independiente de la oposición.



“Yo soy un diputado independiente, no soy militante de Unidad Nacional, hemos hecho una alianza con Samuel Doria Medina, los que son del partido deben saber si están divididos, hace dos años que no me invitan a las reuniones”, resaltó.