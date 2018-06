Patzi: Este es un gobierno tan gonista y neoliberal



30/06/2018 - 10:37:31

Página Siete.- El gobernador de La Paz, Félix Patzi, afirmó ayer que después del fracaso de un nuevo Pacto Fiscal está comprobado que el gobierno de Evo Morales “es tan gonista y neoliberal” que sigue bajo la lógica de la Ley de Participación Popular “a la que no ha modificado una sola coma”.



Explicó que el problema financiero para las prefecturas, ahora gobernaciones, proviene desde 1994 cuando Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Participación Popular, implementando la descentralización administrativa para canalizar los recursos a través de los municipios y eso hace que se eligieran alcaldes y concejales.



Dijo que ley de Víctor Paz Estenssoro de 1985 distribuía los recursos de manera más equitativa y lo hacía vía las prefecturas, pero Sánchez de Lozada optó por los gobiernos municipales a los que otorgó recursos y responsabilidades, haciendo que las prefectura reciban menos dinero que el resto de los municipios de manera conjunta.



Patzi sostuvo que cuando se aprobó la Constitución en 2009, se introdujo la figura de autonomías departamentales y municipales, distribuyendo a través de la misma CPE y la Ley de Autonomías, competencias más fuertes, entre ellas la de administrar los hospitales de tercer nivel pero sin dar dinero suficiente.



Manifestó que esa es la diferencia entre Sánchez de Lozada y Morales, porque el primero transfirió recursos y responsabilidades, y el segundo sólo responsabilidades sin “dar un solo centavo” a los gobiernos autónomos departamentales.



“Distribuimos competencias pero no modificamos una coma de la Ley de Participación Popular, seguimos con eso, por tanto, damos más competencias y ni un centavo quieren dar”, declaró.



Explicó que esa transferencia está prevista en la ley pero el Gobierno cumple y “no suelta esa competencia”, porque dice tener Bs 2.000 millones para construir 40 hospitales de distintos niveles. En esa lógica racional de la lectura pura de la Ley de Autonomías, el Gobierno no tendría que meterse a nada.