MAS apunta a fundaciones en cruzada Bolivia dijo No

30/06/2018 - 10:36:21

Correo del Sur.- El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, David Ramos, señaló a tres fundaciones como responsables de financiar la campaña "Bolivia dijo No", en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.



El legislador descalificó a los activistas que en diferentes actos y escenarios han protestado contra la posibilidad de que el presidente Morales vuelva a ser candidato por cuarta vez consecutiva, pese al resultado del referéndum del 21F y la prohibición de la Constitución.



Ramos dijo que se trata de "activistas de la derecha", quienes en el pasado fueron funcionarios del otrora neoliberalismo y a quienes actualmente no les interesa absolutamente nada, ni la patria, ni la cultura, ni el deporte, menos la imagen del país ante el mundo.



"Están financiados a través de tres fundaciones: Fundación Interamericana para la Democracia (de) Carlos Sánchez Berzaín, mano negra de un prófugo de la justicia; Fundación Pasos Kanki de Samuel Doria Medina poniendo los billetes de los recursos del cemento y también la Fundación Nuevo Amanecer de Oscar Ortiz, cruceño ligado y funcional a la Embajada de Estados Unidos", dijo.



La reacción del legislador se produjo después que la oposición anunció que la campaña "Bolivia dijo No" esperará a las autoridades gubernamentales en Potosí el 6 de Agosto, para la sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Añadió que los vítores de la campaña de "Bolivia dijo No", no son expresiones de las organizaciones sociales, sino son expresiones de la "derecha retrógrada ligada a una estrategia para defenestrar este proceso de cambio".



ACLARACIÓN EN EL VATICANO



El embajador de Bolivia ante la Santa Sede, Julio César Caballero, señaló que no pidió detener al grupo de cinco mujeres que pidieron que se respete el voto del 21F, el jueves, en el Vaticano luego de la consagración del cardenal Toribio Ticona.



"Como ser humano, jamás, jamás, jamás haría algo en contra de la libertad de expresión" sostuvo y recordó que fue elegido presidente del Comité de Ética de La Paz y luego renunció para ser vocero del papa. "Esas son mis credenciales humanas", agregó.



"Yo celebro la libertad de expresión porque en un país democrático ese es el pilar fundamental de la democracia jamás sería capaz de actuar como un vulgar "dictadorzuelo" embriagado de poder, el poder es transitorio, yo voy a volver a mi país", manifestó.



El jueves, un grupo de cinco mujeres, vistiendo poleras con la frase “Bolivia votó No”, entraron a la Basílica de San Pedro para saludar a Ticona y expresar su rechazo al intento de repostulación del Jefe de Estado.



"Cuando terminó la homília, el presidente y su delegación estaban en la zona del baldaquino (la parte superior de la tumba de Pedro), luego se retiró Evo Morales y su comitiva, me estaba retirando yo también cuando escuché un tumulto y me dirigí a ella (una de las activistas del 21F)", explicó Caballero y dijo que solo le pidió permiso porque se estaba atravesando en su camino.



Según una de las bolivianas residentes en Italia, Jacqueline Olmos, la Embajada de Bolivia las señaló por hacer política dentro del Vaticano y llamó a la Gendarmería que al final no encontró motivo alguno para retenerlas. “Donde esté un masista, habrá un activista”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook. ANF y El Deber