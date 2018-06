Morales llama a Piñera a trabajar sobre temas pendientes entre Bolivia y Chile



30/06/2018 - 10:35:01

Los Tiempos.- El presidente boliviano, Evo Morales, convocó hoy a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a dialogar sobre temas pendientes entre ambos países y no únicamente respecto al tema de la demanda marítima.



"Mi llamado al hermano presidente de Chile, trabajemos como Gobierno, respetando nuestras diferencias ideológicas, programáticas. En temas bilaterales debemos tener coincidencias y acordar temas pendientes. No solo (sobre el) tema del mar, (o el) tema de Silala, sino tantos temas que tenemos como vecinos", dijo Morales en un contacto con la radio Patria Nueva.



El Presidente hizo este llamado público desde Roma, a donde llegó para participar de la consagración del obispo Toribio Ticona como nuevo cardenal de Bolivia y para sostener una nueva reunión con el Papa Francisco.



Morales dijo que los países vecinos necesitan buscar soluciones a sus problemas para no dejar temas pendientes a las nuevas generaciones.



La reunión privada entre el Papa y el Presidente está prevista para este sábado. Se conoce que en el encuentro se podría tratar, entre otros puntos, la demanda marítima boliviana.