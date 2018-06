Alcantari: Las mangas no entraron en el POA 2018 de Aasana

30/06/2018 - 09:33:00

Correo del Sur.- Hasta la fecha, AASANA logró ejecutar el 50% de su presupuesto de 2018, que alcanza a los Bs 298.373.784 millones, según un reporte oficial de la entidad.



No aparecen en la lista de proyectos de inversión y equipamiento de 2018 de AASANA. ¿El aeropuerto Alcantarí seguirá sin mangas de abordaje por otro año más? Es lo más probable. No hay estudio a diseño final y sigue sin estar claro quién se hará cargo de ese trabajo.



¿Cómo se resolverá el asunto? "Hemos tenido una reunión con la Gobernación (...). Hemos establecido que, para hacer las mangas, primero tenemos que tener un estudio a diseño final", dijo el director ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Mauricio Arévalo.



¿Y quién se hará cargo de ese trabajo? "Hemos coordinado (y hemos quedado en) que lo hagan los compañeros de la Gobernación", respondió el ejecutivo. Así lo acordaron AASANA y la administración del gobernador Esteban Urquizu, según explicó Arévalo, en una reunión preliminar. Sin embargo, la Gobernación no respondió de manera oficial si asumirá el trabajo y el gasto.



¿Y AASANA no puede? "Podríamos hacerlo. Nosotros no lo descartamos, pero no se olviden que tenemos contrapartes. Y en una contraparte, la Gobernación debería, tal vez, acceder. Por eso que les hemos dicho hagan el (estudio a) diseño final", dijo el ejecutivo.



Lo concreto, por ahora, es que las mangas de abordaje no aparecen en la lista de proyectos de inversión y equipamiento de 2018 de AASANA.



Lo que sí aparece y está en curso es la ejecución del crédito FONPLATA para el equipamiento que tiene que ver con el ILS y los carros bomberos, entre otros. El Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) está cerca de obtener la no objeción y ser adjudicado, según Arévalo, y es probable que los carros bomberos lleguen a Sucre antes de diciembre.



RENDICIÓN PÚBLICA



AASANA cumplió ayer con su obligación de rendir públicamente sus planes y sus cuentas, tal como manda la normativa. Lo hizo en las instalaciones del aeropuerto Alcantarí, donde acudió la representación de diversos sectores, tras recibir una invitación de la entidad aeronáutica.



Según el reporte de Arévalo, AASANA, a la fecha, ya logró ejecutar el 45% de su presupuesto de este año, que alcanza a los Bs 298.373.784.



En 2017, hasta octubre, mes en el que Arévalo llegó a la entidad para hacerse cargo, la ejecución apenas había registrado un avance del 0.17%.



El ejecutivo elogió el aporte económico del aeropuerto Alcantarí y dijo que posee la mejor pista del país.