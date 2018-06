El sistema de bloqueo de los celulares que son robados, fue perforado por el crimen



El Deber.- Según el análisis y los estudios realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mediante su unidad especializada, el Instituto de Investigación, Técnico Científico de la Universidad Policial (Iitcup), los sistemas delictivos vulneraron los métodos de bloqueos de los teléfonos celulares que son robados a los usuarios en la ciudad.



Luego de los primeros informes sobre el índice, en permanente incremento, del robo de celulares a los transeúntes, los peritos policiales evidenciaron que el sistema para bloquear el equipo de las diferentes telefónicas que se creía impenetrable, ha sido perforado por los criminales.



El responsable del Iitcup, Cristián Sánchez, indicó que hay tanta gente que opta por comprar celulares usados, sin tomar en cuenta que en su generalidad los aparatos son robados y no justifica su compra, pese a los bajos precios en los que son ofertados.



Pero los equipos que se comercializan deben pasar antes de llegar a las manos de otro dueño, por los expertos en vulnerar los sistemas de los celulares y que son conocidos como ‘flasheadores’.



Estas personas ofrecen sus servicios técnicos a la población, pero al momento de intervenir un equipo que debe salir para su venta en el ‘mercado negro’, las aplicaciones de las empresas operadoras cambian datos, lo que está permitiendo quebrar las medidas de seguridad, según las diligencias investigativas de los organismos policiales.



La denuncia para evitar riesgos



La Felcc a través del Iitcup, después de varios estudios concluyó que siempre se debe sentar una denuncia a la Policía ante el robo de un equipo celular, porque así se evitará estar al borde del peligro y de correr riesgos.



No es aconsejable que la persona que pierde o le arretaben un celular se vaya sola donde los técnicos ilegales para ubicar sus equipos. “Hemos tenido casos en los que por hacer seguimiento, las personas víctimas de un robo resultaron agredidas o fueron objeto de chantajes que ponen en riesgo su vida”, dijo Sánchez.



Además, la Policía advierte a las personas que cuando compran un celular robado, también están expuestas a verse involucradas, a veces sin querer, en hechos delictivos pues en muchos casos algunos de los dueños de los aparatos telefónicos han muerto de forma violenta.

“Estos aparatos casi en su generalidad no son recomendables porque pueden ser robados, extraviados y sus dueños muertos. Entonces además el nuevo dueño puede involucrarse fácilmente en una investigación penal de mucho riesgo. Al mismo tiempo los teléfonos de segunda mano siempre presentan fallas. Por eso es vital formular una denuncia cuando ocurren estos casos”, sostuvo el perito policial.



Entre los casos más visibles o emblemáticos de los tantos registrados por la Policía, figuran el descubrimiento del doble asesinato de Carla Bellot y su pareja Jesús Cañizares. Los autores fueron detenidos gracias a las pericias realizadas en los celulares que robaron y el seguimiento de agentes de Telemática.



Otra historia triste se reveló en días pasados, cuando en el quinto anillo de la avenida Cristo Redentor un joven fue asaltado por delincuentes y por seguirlos para recuperar su teléfono, murió atropellado por dos vehículos y perdió la vida.



El subcomandante de la Policía, Igor Echegaray, indicó que se está trabajando en la articulación interinstitucional para ejecutar operativos pemanentes en diversos puntos de la capital.



Anunció que para lograr este objetivo, convocará a los representantes de las principales empresas telefónicas operadoras con el propósito de coordinar acciones prácticas. Echegaray manifestó que el plan ya fue concebido debido a que en los últimos tiempos se elevó el número de robos, asaltos a personas para despojarlos de sus aparatos telefónicos. Incluso dijo que algunas personas acabaron muertas por resistirse a los asaltantes.



Los operadores telefónicos



Juan Pablo Calvo, gerente general de VIVA, indicó que hay muchas medidas vigentes y que deben ser tomadas en cuenta por los usuarios de todo nivel social.



Afirma que cuando a una person o cliente le roban o pierde su equipo celular, debe comunicarse con su operador y realizar la denuncia para que la terminal sea bloqueada. La denuncia debe ser confirmada de manera presencial en un plazo de cinco días, para que la terminal denunciada ingrese a la lista negra y no pueda ser utilizada por ninguna otra persona hasta que el dueño de la terminal solicite la baja de dicha lista.



Si se presenta al operador la constancia o documento de denuncia de robo realizado ante el Ministerio Público, el respectivo operador puede retener el equipo terminal robado, si alguien se presenta con el mismo e intenta activarlo presencialmente y puede ser devuelto a su propietario a través del Ministerio Público, como lo establece la normativa vigente.



Calvo indicó que entre las recomendaciones es necesario puntualizar que se deben cumplir todos los procedimientos citados. El cliente tiene la oportunidad o puede solicitar a su empresa el bloqueo de la línea y pedir el registro del IMEI de su terminal en la lista negra de teléfonos robados, hurtados o extraviados, para evitar su conexión en otras operadoras.



La telefónica señaló que el Decreto Supremo 353 establece que equipos con códigos IMEI alterados no pueden recibir servicios de las telefónicas. Tras la vigencia de esta norma, los usuarios de telefonía móvil tienen la posibilidad de registrar sus terminales móviles para que en caso de robo o extravío esa terminal no pueda ser registrada nuevamente.



Por lo tanto, cuando se cumple con todo el trámite sobre el reporte de los equipos extraviados, el objeto que fue robado no puede habilitar esa terminal en otras compañías.