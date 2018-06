TSE aclara que no participó en Ley de Ciudadanía Digital y ve imprecisiones

Los Tiempos.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, señaló ayer que el Órgano Electoral no participó de la elaboración de la Ley de Ciudadanía Digital, que será promulgada en los próximos días y observó algunas “imprecisiones” en la norma, como que no quede claro quién y cómo se encargará de emitir la identidad digital.



El vocal destacó que la ley busque la sistematización y modernización de la identidad, pero señaló que en este proceso debería estar imprescindiblemente el Servicio de Registro Cívico (Sereci).



“La Ley de Ciudadanía Digital no la discutimos nosotros, no hemos sido participes del tratamiento, nos hubiera gustado porque hay puntos que son imprecisos sobre esa identidad digital que se pretende dar”, dijo.



Explicó que según la normativa la identificación se hace a través de un documento, que lo emite el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el proceso de identidad se hace a través de la biometría, que está a cargo del Sereci.



En este sentido, para que la plataforma de ciudadanía digital pueda funcionar es “imprescindible” que el identificador que se emita para ésta devenga del Sereci, algo que no está claro en la norma y que deberá tratarse y especificarse en la reglamentación.



Otro componente que causa preocupación, indicó, es que estas instituciones, el Segip y el Sereci que emiten los documentos, no transfieren información a ninguna otra institución, pero sí reciben consultas. “Significaría que en el caso de que administrara la Agetic, tendría que ser depositaria de esos registros y eso no es posible ni por ley ni por la Constitución. Entonces, esta plataforma que es de interoperabilidad y el concepto de ciudadanía digital no pueden estar divorciadas del Sereci”, aseveró.



La ley, de 12 artículos, busca el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en el mundo digital, para que a través de Internet puedan acceder a los servicios de las entidades públicas y de las entidades bancarias, además de hacer trámites.



La norma fue resistida por sectores de la oposición, debido a que abriría las puertas a que el Ejecutivo, a través de la Agetic, acceda a datos personales de millones de bolivianos. Sin embargo, el director de esa institución, Nicolás Laguna, aseguró que la plataforma de interoperabilidad no da acceso a esa información y que se garantiza la seguridad de ésta.



El Gobierno también defendió la norma. El presidente de l Senado, Alberto Gonzales, aseguró que esta ley sólo tiene como beneficiario al ciudadano, que es el que se perjudica haciendo trámites en todo lado y que la Agetic sólo busca plataformas con el propósito de facilitar la vida de la población.



Laguna, en su momento, explicó ante la ALP que la Agetic sólo creará plataformas de interoperabilidad y que no sacará datos ni del Sereci ni del Segip, algo que, según Costas, deberá ser aclarado en el reglamento de la ley, que se prevé se trabajará después del receso legislativo, una vez que se promulgue la norma por el Ejecutivo.



La preocupación, dijo, es saber cómo vamos a establecer ese código de ciudadanía digital, porque “si es autónomo y no está conectado al origen del registro (al Sereci y al Segip), entonces cuando se empiece a utilizar va a encontrar contraposición, porque nosotros no vamos a poder validar algo que no sale de estas instituciones”. Entonces, lo que falta es que se defina claramente qué instancia del Estado va a proveer ese identificador digital de cada ciudadano.







Ley de ciudadanía espera promulgación. El jueves el Senado aprobó en grande y en detalle la Ley de Ciudadanía Digital y ésta pasó a manos del Ejecutivo para su promulgación.



La norma permitirá hacer trámites vía web. Con la norma, la población podrá hacer trámites de principio a fin por Internet, acceder a servicios de las entidades públicas, acceder a información que brinden las entidades públicas, participar y ejercer control social; todo desde la computadora o el celular.



Cuatro países tienen avances en ciudadanía. Colombia, Argentina, Chile y Brasil registran avances importantes en la aplicación de la ciudadanía digital. Por ejemplo, en Brasil ya existe una identificación digital y una plataforma.



Agetic creará la plataforma y garantiza datos. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) será la encargada de crear la plataforma de interoperabilidad para la ciudadanía digital, pero la institución fue cuestionada por su dependencia con el Ministerio de la Presidencia.



Oposición cuestionó el manejo de datos. La oposición cuestionó la norma porque abriría la posibilidad al manejo discrecional de información personal.







El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Servicio de Registro Cívico alistan el plan para el empadronamiento biométrico de ciudadanos en el exterior, al menos en los países con mayor cantidad de residentes bolivianos, como España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, sin descartar otros Estados donde la presencia de connacionales sea significativa.



“Eso ya está dispuesto, se están viendo los detalles del operativo donde apoyarán las misiones consulares y serán funcionarios del TSE que administren el proceso”, dijo el vocal del TSE, Antonio Costas.



El presupuesto aun es analizado y será presentado en los próximos días ante las autoridades pertinentes.



Este padrón sería la base para el registro con el que se procederá a las elecciones generales de 2019.



En el país el proceso de empadronamiento es continuo y obligatorio para todos los mayores de 18 años.