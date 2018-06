Padilla: Leyes ordenó dar información privilegiada a importador de mochilas



30/06/2018 - 09:24:05

Opinión.- El exsecretario municipal de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Cochabamba José Miguel Padilla Parada, acusado de participar en las presuntas irregularidades en la adquisición de mochilas chinas en 2018, confesó que entregó “información privilegiada al importador”, por instrucción del alcalde José María Leyes.



Las aseveraciones fueron hechas el jueves 28 de junio, ante el Ministerio Público, después de que Padilla se entregara voluntariamente a las autoridades en Santa Cruz.



A la pregunta “¿Cómo se lleva adelante el proceso de contratación para la adquisición de mochilas escolares para la gestión 2018?”; Padilla respondió: “Se entregó las especificaciones técnicas al señor Nogales para se introduzca al proceso de contratación, pero estas fueron trabajadas en conjunto con Rolando Nogales y Cristian Siles en el piso 8 del Edificio Colón”.



“A la Asociación accidental 26 de febrero sí se le entregó información privilegiada sobre las especificaciones de las mochilas que iban a ser adquiridas, y eso era del conocimiento del Alcalde”, señala la transcripción de la declaración de Padilla a la que OPINIÓN tuvo acceso.



El exsecretario entregó la información privilegiada en agosto de 2017 a René Juan de Dios Morales, de la Asociación Accidental 26 de Febrero. Padilla no especificó en qué soporte dio la citada información y acotó que hace años trabajó en la Aduana junto a Morales.



Padilla insistió en que “todos los actos que realizaba eran por instrucción del Alcalde y, naturalmente, eran puestos en su conocimiento” .



Aclaró que él no tenía poder de decisión en el Municipio.



Padilla explicó que entre junio y julio de 2017, el Alcalde Leyes le pidió que haga seguimiento personalizado al proceso de contratación de mochilas, con el fin de superar los problemas que se presentaron con la anterior dotación, además de garantizar la entrega del material escolar a principios de año.







AUDIENCIA La audiencia de medidas cautelares de José Miguel Padilla está programada para hoy por la mañana.



Tito Barbosa, abogado de Padilla, informó que fueron notificados para las 08:30 horas en el Juzgado Primero Cautelar. El exfuncionario fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública.



El exsecretario está implicado en el caso de la adquisición de mochilas escolares chinas con supuestas irregularidades, proceso penal por el cual el alcalde cochabambino, José María Leyes, tiene, en la actualidad, detención domiciliaria. Ambos son amigos de infancia.







RETORNO ANUNCIADO Padilla salió de Bolivia rumbo a Estados Unidos el 6 de abril. Había pedido vacación, hasta fines de abril, seguida de renuncia.



Su registro de ingreso al país se dio la madrugada del 28 de junio en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), pocos minutos antes de las 05:00 horas.



Su abogado informó que Padilla regresó para coadyuvar con el proceso.



Agregó que en días pasados se presentó una carta a la Fiscalía anunciando su retorno, “en el entendido de que tuvo conocimiento de la ampliación de la investigación en su contra”.



“Por ese motivo, él volvió a Bolivia, para asumir defensa y presentarse de forma voluntaria”.



El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, a través de una nota de prensa informó sobre la solicitud de reserva, “por la complejidad del caso y precautelando la integridad de esta persona (...), por la importancia de las declaraciones”.



Sin embargo, ayer se conoció que la jueza a cargo del caso rechazó el pedido debido a que el memorial “no señala con precisión cuál el motivo para que se determine la reserva de actuaciones”.



Para Humberto Trigo, abogado del alcalde Leyes, no corresponde la reserva “porque no se trata de organizaciones criminales ni hay nada que violente el pudor público”.



Además, acotó que Padilla no tuvo ninguna participación en los procesos de adquisición de las mochilas en 2018 ni 2017.







La defensa expresa optimismo



Humberto Trigo, abogado del alcalde José María Leyes, ve con buenos ojos el regreso de José Miguel Padilla Parada. Expresó que si el exsecretario es cautelado, “inmediatamente tiene que realizarse la audiencia de modificación de medidas cautelares del alcalde Leyes”, acto que está pendiente debido a que no se definía qué jueza se haría cargo del caso.



“Por eso, nosotros estamos un poco optimistas (...). Va a mejorar la situación procesal del Alcalde”.



Comparó la aparición de Padilla con la de los importadores, quienes fueron aprehendidos, declararon y, en la actualidad, tienen detención domiciliaria en Santa Cruz.



“Sus declaraciones han aclarado que el señor Alcalde no tenía nada que ver en el asunto y las pruebas demuestran lo mismo. Cuando se presentaron, la situación ha mejorado”.



Por su lado, el secretario Ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, dijo que “ojalá que todo lo que pueda declarar el señor Padilla nos sirva también para el esclarecimiento total del caso”.