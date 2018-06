Ofrecen en internet convertir vehículos chutos en gemelos



30/06/2018 - 09:20:31

Página Siete.- “Se ‘gemelea’ autos, interesados mandar un mensaje privado”, dice el mensaje que se publica en diferentes grupos de Facebook que tienen relación con vehículos ilegales o chutos. El precio mínimo de cualquier trámite es de 2.500 bolivianos, aunque en algunos casos la gente que está a cargo rebaja a sus clientes mientras haya más trámites que hacer.



Usar plataformas digitales es el nuevo modo que adoptaron los delincuentes para llegar a las personas que tienen coches sin papeles. “Sólo necesito la placa, nada más, ¿cuál sería el precio?”, escribe un usuario en el grupo de Facebook “Autos chutos sin papeles”.



La Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) ya comenzó con la investigación para conocer quiénes están detrás de estos avisos y ese tipo de “trabajo” ilegal.



“Gemelear” las placas o documentos significa que los delincuentes duplican la información para así adoptar el registro de un vehículo legal para uno que no cuenta con papeles.



“Operan desde cualquier parte del país, pero generalmente los buscan en Oruro, La Paz y Santa Cruz. Hay grupos específicos de autos chutos, los miembros buscan ese tipo de trámites y así lucran con los propietarios”, señaló un oficial de esta repartición policial.



Por ejemplo, para vender placas gemelas los delincuentes piden al dueño las características del vehículo y otros datos. Una vez que se tiene la información, le piden que deposite el dinero a una cuenta de banco y después de que verifican que se hizo el pago le envían las placas por correo.



Por las características de la forma de operar, es difícil para la Policía llegar a dar con los delincuentes. Pues en el Facebook o en otras plataformas utilizan perfiles falsos y nunca ponen información verdadera sobre lugar de contacto, entre otros.



“Ellos no tienen ningún contacto personal, toman sus recaudos para no ser descubiertos”, dijo la fuente policial



Esta parte de la investigación ya corresponde a la fuerza anticrimen que abre procesos por delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material y falsificación de señas y marcas.



Las ofertas de “gemelear” están en decenas de grupos de compra y venta de vehículos en cualquiera ciudad del país.





Toman recaudos



Grupos Según la investigación policial, los delincuentes que se dedican a “gemelear” documentos tienes grupos en WhatsApp en los que se informan dónde hay placas gemelas, de qué forma pueden conseguir y ofertan precios de los otros trámites que se hacen.

Cuidado Asimismo, en estos grupos se protegen entre todos. Si alguien “gemeleó” la placa de control de un vehículo en Cochabamba, por ejemplo, impiden que el vehículo chuto con la misma placa vaya hasta esa ciudad.

Investigación Diprove y otras reparticiones de la Policía indagan teléfonos y correos electrónicos de donde envían mensajes para vender placas y documentos de vehículos para dar con los responsables.