China obtuvo millonarias ganancias



30/06/2018 - 09:18:56

El Diario.- El comercio exterior con China fue deficitario para Bolivia, entre el 2006 y 2017. En ese período exportó a China materias primas por 3.317 millones de dólares pero compró casi cuatro veces más, es decir 13.000 millones de dólares, por lo que el déficit comercial acumulado con la nación asiática alcanzó 9.678 millones de dólares.



Las ventas externas al país asiático están concentradas en minerales en bruto, mientras en que las compras están diversificadas, destacando maquinaria para la industria, vehículos e insumos.



EXPORTACIONES



Las cifras del analista Julio Alvarado concluyen con que Bolivia exportó a China $us 3.421 millones entre 2006 a 2018, mientras que el país importó de ese país “la astronómica suma de 13.696 millones de dólares, resultando una balanza comercial desfavorable de 10.275 millones de dólares”.



“Estos datos provienen del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, los cuales reflejan solamente el comercio formal, no incluye el ingreso de mercaderías chinas de contrabando”, aclaró en un documento entregado a la prensa, previo al último viaje del presidente Evo Morales a la nación asiática.



ENDEUDAMIENTO



“Si sumamos el déficit de la balanza comercial entre Bolivia y China (2006 – 2018) de 10.275 millones de dólares y el valor de los proyectos concedidos a las empresas chinas en Bolivia de 7.000 millones de dólares, el resultado es de 17,275 millones de dólares, alrededor del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia”, indicó Alvarado.



En lo que va de este año, las Reservas Internacionales Netas (RIN) han mostrado un comportamiento decreciente, bajando del umbral de $us 10,000 millones. “Esto muestra el impacto del déficit en la balanza de pagos, ocasionado a la vez por un déficit en cuenta corriente, sobre las Reservas Internacionales Netas del país”, dijo la Bolsa Boliviana de Valores en el informe mensual correspondiente a mayo pasado.