Crisis laboral en IABSA frustra por enésima vez inicio de zafra



30/06/2018 - 09:14:11

El País.- La historia se vuelve recurrente cada año. La zafra en Bermejo no logra iniciar a tiempo en el mes de junio, pese a que la actividad es el principal motor económico de esa región azotada por el desempleo y falta de circulante. A cambio, se agudiza una crisis laboral en la que 41 trabajadores antiguos luchan contra el directorio de Industrias Agrícolas de Bermejo (Iabsa) con un paro que ya cumple cuatro meses, medida que parece haber captado la atención de autoridades y entidades nacionales que llegaron de La Paz en comisión en busca de una solución aún inexistente.



La jornada de ayer, la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, diputada Nelly Lenz, conjuntamente con los diputados Walter Roque y Sabelio Estrada, todos pertenecientes al Movimiento Al Socialismo (MAS), llamaron a una conferencia de prensa en la Brigada Parlamentaria de Tarija, en la que se expuso la “vulneración a derechos laborales y la seguridad social de la empresa Iabsa”, esto tras haberse reunido el miércoles con la gerencia en Bermejo, sin la participación del directorio de accionistas de la empresa en conflicto.



Leonel Alfaro, asesor de la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, detalló que la empresa tiene una deuda acumulada de 15 millones de bolivianos en la AFP, sin embargo, observó que se hizo el descuento correspondiente por pensiones de jubilación a los trabajadores en las boletas de pago, lo que remarcó de acuerdo al Código Penal constituye un delito previsional, por lo que se sentó una denuncia al Ministerio Público para que se establezca responsabilidades.



Por otra parte, informó que el jueves se constituyó la Comisión en la Caja Cordes, donde se les ha informado que Iabsa tiene una deuda que supera los 28 millones de bolivianos, lo que impide a los beneficiarios acceder a una atención de salud oportuna. En este punto el Asesor remarcó que por información de los trabajadores se les ha manifestado que existen, presuntamente, casos en los que “por falta de atención medica han llegado a fallecer los familiares”. Tampoco se cumple, según Alfaro, con el pago de asignaciones familiares ni beneficios pre o post natales; no se presentan planillas de salarios al Ministerio de Trabajo, y se tiene una reducción del 40 por ciento del sueldo que no cumple las formalidades, además de que se hubiere iniciado procesos penales para intimidar a los trabajadores que ahora están en desesperación por la falta de pago.



A raíz de esta situación previamente se convocó a la ciudad de La Paz a las partes en pos de una solución, pero los directivos se han excusado y no asistieron sin fundamentar debidamente su posición. Por lo que llegaron los diputados y personeros a Bermejo para participar en una reunión el jueves, donde estuvieron la Autoridad de Fiscalización de Empresas, la Central Obrera Boliviana (COB), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, la Subgobernación, el Gobierno Municipal, los trabajadores y el gerente general de Iabsa, Rolando Soto, sin contar con el directorio.



Alfaro mostró el documento conclusivo de dicha reunión que duró ocho horas, con firmas entre las que figura la del gerente general, donde se tienen puntos importantes que auguraban una solución, declarándose ilegal la Comisión de Despidos que retiró a obreros de sus fuentes, comprometiéndose Iabsa a restituirlos, a buscar una solución para las AFP, para la lactancia y la Caja de Salud, y estableciendo incluso un cronograma de pago de anticipos por concepto de salarios. Otro punto comprometía a las partes a garantizar la zafra 2018.

“Después de haber sido firmado el documento, al retorno de la Comisión a Tarija, el directorio destituyó al gerente general de Iabsa, burlando así a todas las autoridades que estuvieron presentes”, denunció el asesor Alfaro, a tiempo de afirmar que continuarán llevando el caso.

Jaime Ortiz, representante de los trabajadores en huelga de Iabsa, destacó la intervención de los diputados y entidades en este conflicto, que surge a raíz de las denuncias hechas en La Paz ante las instancias de justicia y sociales. Asimismo, mencionó que plantean la restitución a sus fuentes laborales y llegar a un acuerdo para proceder al inicio de la zafra, ya que están predispuestos a volver a trabajar siempre y cuando haya un compromiso de la parte empleadora.



Ministerio de Trabajo agota los recursos



Juan Pablo Galván, jefe del Ministerio de Trabajo en Bermejo, informó que en este caso se emitieron conminatorias a Iabsa por sueldos devengados y para la reincorporación de los trabajadores. Asimismo, informó que se conminó a restituir la atención del seguro de salud y se hicieron inspecciones laborales, con lo que cumplió las atribuciones que les confiere la ley.

El tema a nivel laboral, según explicó, surge por un incumplimiento de una adenda firmada el 2017, empero remarcó que temas como el impago de los aportes a la AFP ya llegaron a la vía judicial para iniciar las acciones legales. El funcionario recordó que la empresa se ha privatizado pasando del Estado a manos del sector cañero y luego al obrero.