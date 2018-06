Demandan a Ed Sheeran por plagiar un tema de Marvin Gaye



Notitarde.- El cantante y compositor británico, Ed Sheeran, fue demandado este jueves por al menos 100 millones de dólares, acusado de copiar largas partes del clásico de Marvin Gaye “Let’s Get It On” para su tema “Thinking Out Loud”.



Según cuenta el portal TMZ, la demanda alega que “Thinking Out Loud” usa “la misma melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de respaldo, tempo, síncopa y looping” del clásico de Gaye.



La demanda la presentó Structured Assed Sales, que posee parte de los derechos de autor del conocido tema soul.



Asimismo, la solicitud incluye también entre otros a Sony/ATV Music Publishing y el sello discográfico Atlantic.

Una demanda similar presentada en 2016 para Ed Sheeran



En 2016 se presentó una demanda similar por parte de los herederos de Edward Townsend, quien co-escribió “Let’s Get It On” con Gaye.



Sheeran ya calificó esas acusaciones como “infundadas” y dijo que las progresiones de acordes son “extremadamente comunes”.



Sin embargo, el cantante todavía no ha respondido a la nueva demanda.



“Thinking Out Loud” apareció su álbum X, que ha vendido más de 15 millones de copias.