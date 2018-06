El último engaño a través de WhatsApp: una versión premium que no existe (y qué debes hacer si caíste)

29/06/2018 - 16:16:44

BBC.- Funciones nuevas, exclusivas y solo al alcance de los famosos. Esto es lo que promete el "WhatsApp Gold", una supuesta versión premium de la aplicación de mensajería instantánea.



El problema: que no existe.



La popularidad de esta app, con más de 1.500 millones de usuarios activos en todo el mundo, la convierten en el medio perfecto para extender bulos.



Los brutales linchamientos por rumores en WhatsApp que sacuden a India



Un hombre fue brutalmente linchado en India a causa de los videos falsos que circulan por WhatsApp.



El último es la existencia de una versión exclusiva de WhatsApp disponible también en español y con características premium.



El anuncio se está extendiendo en todo el mundo a modo de mensaje que insta a la instalación de la app.





El usuario comienza un periplo por páginas webs para finalmente acabar en una aplicación que nos pide revelar nuestros datos personales para tener acceso a la descarga.



Puede que la protección de tu celular te impida descargarte esta versión con un aviso de aplicación fraudulenta pero, si no es así, tus datos quedarán expuestos a los ciberdelincuentes.



Desde ESET, una compañía internacional de ciberseguridad, aseguran que han recibido avisos de usuarios alertando de este bulo y advierten: "Lo más usual, sobre todo si tu celular es Android, es que se roben todos los datos que hay en el dispositivo".



Alguna de las nuevas funciones que promete como reclamo son:



- Más emojis.



- Borrar mensajes ya enviados.



- Iconos personalizados en alta definición.



- La capacidad de enviar hasta 100 imágenes a la vez.



Pero desde ESET recuerdan que este versión de Whats App no existe y que además es la recirculación de un malware que ya se había dado a conocer en 2016. Así lo confirmó Josep Albors, jefe de laboratorio de la filial de ESET en España.





La recomendación general es que nunca te descargues ninguna aplicación a través de links o páginas externas. Debes utilizar solo los canales oficiales como iTunes o Google Play.



WhatsApp aclaró hace un tiempo en un post en su blog sobre otra falsa versión llamada WhatsApp Plus que nunca manda e-mails o mensajes pidiéndote que actualices o descargues una app. Las actualizaciones aparecen disponibles solo en los sitios de descarga oficiales.

... y curar



Si ya es demasiado tarde y has tenido la mala suerte de caer en la trampa los expertos recomiendan desinstalarla cuanto antes y conseguir un antivirus que de una limpieza a tu celular.



Después apaga tu teléfono y es recomendable que cambies todas tus contraseñas en caso de que el virus haya conseguido hacerse con ellas.