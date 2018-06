Raquel Sofía, la puertorriqueña que busca convertirse en estrella tras haber sido corista de Juanes y Shakira



29/06/2018 - 16:12:42

Emol.- "Lo más complicado, como mujer en la industria de la música, es que quieren que todas seamos iguales y repitamos un estereotipo. Una tiene muchas presiones, de ser más sexy o de ser menos agresiva. Luchar siempre por defender tu discurso y quien tú eres, es un reto importante". La puertorriqueña Raquel Sofía (33) parece tener claros cuáles serán los principales desafíos que tendrá que sortear durante su recorrido hasta lo alto de la industria musical.



La cantante se encuentra en Chile promocionando su segundo álbum "2:00 A.M." y si bien para muchos es una completa desconocida, tiene credenciales de más para validarse en el mundo musical, y eso es lo que viene a demostrar con los dos show que realizará en Backstage (Patio Bellavista), el viernes y sábado. "Nadie es músico en mi familia, todos son científicos y matemáticos, pero yo desde muy pequeña me obsesioné con escribir canciones.



Mientras mis primitos querían jugar, yo lo único que quería hacer era crear poemas y canciones", recuerda la artista, quien a los 18 años dejó Puerto Rico para estudiar jazz en Miami. En esa misma ciudad, tras terminar sus estudios, en 2013 audicionó para ser la corista de Juanes para MTV Unplugged, y si bien "jamás" esperó que la fueran a escoger a ella, finalmente estuvo más de un año de gira por todo el mundo con el colombiano. Pocos años después, sería convocada para acompañar a Shakira durante un tour promocional. Raquel Sofía ha trabajado con grandes artistas como Shakira y Juanes. Crédito: Cortesía Cactus. "De Shakira aprendí que, como mujer, a veces hay que probarse el doble.



Ella lo sabe todo, está enterada de todo lo que pasa en su equipo, de las luces, el sonido, la banda... es muy admirable", cuenta. Si hasta entonces su gran referente musical había sido Ella Fitzgerald, su experiencia con dos grandes estrellas pop latinoamericanas, la hizo decirse a ella misma: "Yo quiero lo que tienen ellos. Que la gente cante mis canciones".



Mientras, su habilidad como compositora la llevaron a desempeñarse en variadas producciones, desde un tema para la banda sonora de "Game of Thrones", hasta una canción tropical para Américo, intérprete para quien creó la canción "Si tu me olvidas". "Mis carreras como música compositora y como artista van de la mano, las dos las disfruto hacer y van a la par", señala. Su gran momento de brillar en solitario llegaría en 2015, cuando fue nominada al Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo, tras el lanzamiento de su primer álbum "Te quiero los domingos". "Fue una locura, un sueño hecho realidad el estar cantando y tener en frente a Will Smith, a Maluma... yo decía "¡dónde estoy!". Los Grammy son especiales porque quienes te nominan son tus colegas: productores, artistas y músicos.



Es gente de la industria, entonces vale mucho", dice. Pero el mismo país en el que estudió y que le abrió las puertas para impulsar su carrera artística, hoy se encuentra en la mira por impedir la entrada de otros inmigrantes, quienes como ella, buscan ampliar sus horizontes. "Estados Unidos me trató muy bien, pero ahora está fea la cosa. Es muy doloroso lo que ocurre en las fronteras con los inmigrantes, es horrible", sostiene Raquel, "creo que como artistas tenemos la responsabilidad de usar nuestras voces y redes para concienciar al público sobre las causas en las que creemos".





En su paso por la capital, Raquel Sofía dice estar tramando colaboraciones con artistas locales, pues gran parte de su público es de Chile e incluso es el segundo país que más la escucha a través de Spotify.