Las filtraciones de Facebook no paran: Una nueva app habría obtenido los datos de 120 millones de usuarios

29/06/2018 - 16:10:03

Emol.- La investigación que comenzó Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica ha continuado dando resultados poco favorables para la compañía. En una nueva etapa, se reveló que la red social descubrió una nueva aplicación que -antes de 2014- se aprovechó de las condiciones de la plataforma para extraer información de 120 millones de usuarios.



A la fecha, la compañía de Mark Zuckerberg ya ha cerrado 200 aplicaciones que se han visto involucradas en estas prácticas de solicitar información no necesaria a los usuarios. Todo esto, debido a que antes de 2014, la red social contaba con parámetros mucho menos rigurosos para evitar la filtración de datos privados.



"NameTests" es la aplicación que no sólo habría obtenido la información de los usuarios, sino también habría incurrido en dejarla disponible para quien quisiera acceder a ella, sin encriptación. Este hallazgo se produjo gracias a la investigación que está realizando la plataforma desde hace unos meses y que no se sabe cuándo podría concluir, ya que la firma ha detallado que revisarán todas las aplicaciones previas a 2014 con gran uso por parte de los usuarios.



Además, cada app que resulte en problemas para las cuentas o que se vea evidencia en filtración de datos, será objeto de una investigación particular, esto para detallar el número real de afectados, ya que las políticas previas a 2014, permitían acceder también a los datos de los contactos de cada persona que utilizaba el software.