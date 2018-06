672 viviendas de Tamborada se venden a crédito de $us 53 mil

29/06/2018 - 13:17:54

Opinión.- La Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) lanzó el programa Vivienda Ya, para la venta de 672 viviendas sociales a crédito en el condominio Tamborada, Villa Suramericana, en Cochabamba. Cada departamento tendrá un costo aproximado de 53 mil dólares, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.



Manifestó que en la evaluación de los postulantes, se priorizará la venta a madres o padres solteros, adultos mayores y personas con discapacidad. “Habrá una preferencia como establece la ley. También el público en general puede acceder”.



La Villa Suramericana construida en la zona de La Tamborada en el Distrito 15 de Cochabamba, está emplazada en más de 15 hectáreas en las que se construyeron los 14 bloques que acogen a los 672 departamentos. Cada uno cuenta con tres dormitorios, dos baños, una cocina, un comedor y un área de lavandería, indicó Claros.



Inicialmente, la obra albergó a los más de 4.000 atletas de varios países que participaron en los Juegos Suramericanos 2018.



Claros señaló que no solo el condominio Tamborada está disponible; también los condominios Bartolina 1 y 2 en Sacaba, que tienen 160 departamentos.



Añadió que la convocatoria estará vigente hasta que se adjudique la última vivienda. El registro se iniciará el 2 de julio.



REQUISITOS De acuerdo al comunicado de la Aevivienda, hay 10 requisitos generales para postularse: ser boliviano mayor de edad, no poseer bienes inmuebles, no haber sido beneficiado anteriormente con un programa de vivienda social por parte del Estado, cumplir con requisitos de acuerdo a su actividad económica, sean trabajadores dependientes o independientes.



Además, hay que presentar fotocopia del carnet de identidad del solicitante, del cónyuge y dependientes; fotocopia del certificado de nacimiento del solicitante, certificado de soltería, concubinato o matrimonio, croquis del domicilio actual, fotocopia de las tres últimas facturas de pago de luz y agua. Si el interesado tiene crédito bancario vigente, debe presentar fotocopia de la boleta de último pago y del plan de pago actualizado.



ADICIONALES Los asalariados deberán presentar el certificado de trabajo del solicitante y cónyuge (si corresponde), que indique cargo, antigüedad y sueldo; fotocopia de las tres últimas papeletas de pago del solicitante y cónyuge; y extracto de la AFP original del solicitante y cónyuge.



Las personas no asalariadas o independientes deben presentar fotocopia del NIT, patente municipal o carnet de afiliado a una asociación y otros.



Los interesados pueden obtener información a través del WhatsApp 72041710.