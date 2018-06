Dictan medidas sustitutivas a la detención preventiva para Alcaldesa de El Alto



29/06/2018 - 13:12:50

La Paz, (ABI).- La juez Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, determinó el viernes medidas sustitutivas a la detención preventiva para la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, en el proceso que enfrenta por la supuesta enajenación de un bien municipal.



El fiscal Ramiro Jarandilla explicó que la autoridad edil está prohibida de hacer declaraciones a la prensa televisiva y oral por disposición judicial.



En cuanto a las medidas sustitutivas a la detención preventiva indicó que la juez dispuso su registro cada quince días en el biométrico de la Fiscalía de La Paz y el arraigo.



Así también, señaló que debe presentar dos garantes, quienes ante la posible eventualidad de fuga deberán pagar 15.000 bolivianos cada uno.



Chapetón fue denunciada por la comisión de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, porque supuestamente no ejecutó una sentencia judicial de 2007, que permite recuperar un inmueble municipal que fue vendido a un privado, en la Urbanización Yunguyo Alto de la zona de Río Seco.



Por su parte, Héctor Tapia, abogado de Chapetón, dijo que en la audiencia cautelar apeló el fallo de la juez porque el proceso que le instauraron a su defendida presenta muchas irregularidades.



Por ejemplo, dijo que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, retiró la denuncia, pero fue utilizada como un pretexto para generar un riesgo procesal y la Fiscalía continue con este proceso pues se trata de delitos de acción pública.



Agregó que, en el tema de fondo, en 2016 se dictó la resolución administra 035, en la que supuestamente no se colocó la decisión de la Ordenanza Municipal 138/2003 que determinaba anular ordenanzas municipales anteriores y que no le corresponden a la alcaldesa Chapetón, por la que en 1991 se había efectuado la transferencia de 1.507 metros de terreno a un privado.