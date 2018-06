Mundial: Grupos desbalanceados para los octavos de final



29/06/2018 - 12:04:55

El Tiempo.- Algunos de los puristas del fútbol y grandes teóricos les llegó la hora de decir: “ahora sí empieza el Mundial”. Para muchos los octavos de final significan que ya hubo la depuración necesaria y ahora solo quedan los candidatos al título. Rusia 2018 ya tiene sus contendores finales: Uruguay, Portugal, Francia, Argentina, Brasil, México, Bélgica, Japón, España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Colombia e Inglaterra.



Las posiciones de estos equipos en sus respectivos grupos dejaron dos lados de la balanza desbalanceados si se miden en peso específico e historia en los mundiales. Por el lado difícil quedaron Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, Portugal, incluso el mismo México; y por el otro, solo quedaron dos campeones del mundo España e Inglaterra.



Francia y Argentina abrirán los octavos de final del Mundial, un plato bastante vistoso para iniciar esta fase. En el pueblo francés solo corre una pregunta: ¿cómo podemos detener a Lionel Messi? "La Pulga" llega con ánimos renovados y la confianza por las nubes tras marcar el primer gol del 2-1 ante Nigeria y renacer de sus propias cenizas.



El otro juego del sábado lo protagonizarán Uruguay y Portugal. Con una delantera de temer, una muralla defensiva y un mediocampo que va de menos a más, los charrúas tiene motivos para soñar en Rusia. Pero Cristiano Ronaldo tiene otros planes y un error de los suramericanos podría ser suficiente para decir adiós tras el enfrentamiento entre uruguayos y portugueses.



España, una de las favoritas que no pasó buenos momentos en la fase de grupos, se enfrentará al anfitrión Rusia. La campeona del mundo en el 2010 llega a este encuentro con 32 partidos sin perder, un Isco Alarcón en un momento excepcional, cuentan con la jerarquía necesaria para este tipo de competencia y van por el lado más fácil del cuadro. Para Rusia lo hecho ya es ganancia.



Croacia camina con paso firme en el Mundial tras un meritorio pleno de triunfos en un grupo D que ha dominado ante Argentina, relegada a la segunda plaza. En octavos llevará el peso del favorito ante Dinamarca, segunda del C, en racha (lleva 17 partidos sin conocer la derrota), pero con sus figuras Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mnadzukic, entreo otros están llamados a ser uno de los fuertes contendores.



Brasil, el máximo favorito a ser el campeón en Rusia, abrirá la jornada del lunes contra México, equipo que ha sido un tobogán en el grupo ya que pudo vencer a Alemania y Corea, pero cayó goleado contra Suecia y estuvo al borde de la eliminación. Los suramericanos esperan contar con Marcelo, una de las figuras del equipo, quien salió lesionado por un espasmo muscular, en el juego contra Serbia.



Bélgica, primero del grupo G, ha sido una de las mejores selecciones del Mundial, su juego ha encantado y se espera mucho de jugadores top. AL frente tendrá a un ‘débil’ Japón que clasificó por tener menos cantidad de tarjetas.



Suecia y Suiza son una moneda al azar, es de esos partidos que pintan malísimos, pero que de repente terminan siendo de los mejores del Mundial, como en varias ocasiones ha sucedido. Los dos equipos son fuertes en la defensa, no tienen jugadores estelares en la mitad y su capacidad goleadora es limitada.



Finalmente, el último juego será entre Colombia e Inglaterra, dos equipos que tienen excelentes jugadores, pero los suramericanos han dejado dudas en el camino durante la fase de grupos y los europeos perdieron contra el primer rival de peso que tuvieron.