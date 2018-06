Críticas a Eugenio Derbez por burlarse de la madre de Luis Miguel

29/06/2018 - 11:58:20

La República.- Eugenio Derbez se encuentra en el ojo de la tormenta luego de realizar una publicación en sus redes sociales donde cuenta un "chiste" mencionando a Marcela Basteri, mamá del cantante de origen puertorriqueño y logró enfurecer a cibernautas.



El video en la cuenta oficial del actor mexicano en Twitter superó los 8 mil Corazones, fue compartido 2 mil veces y centenares de mensajes condenan el tino que tuvo para bromear con la madre del intérprete de "La Incondicional".



"Luis Miguel no ha encontrado a su mamá... ¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren!", se puede leer en la publicación de Eugenio Derbez desde su cuenta verificada.



Luis Miguel no ha encontrado a su mamá...

¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren! pic.twitter.com/Wg26BdxSOB — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 26 de junio de 2018





"Esta vez no Eugenio, no está bien, tú puedes visitar la tumba de tu santa madrecita, Luis Miguel no y eso es sencillamente una tragedia. Por otro lado no te burles del físico de nadie, mal ejemplo", comentó una usuaria en Twitter.



Como se sabe, "Luis Miguel, la serie" trasmitida vía Netflix y Telemundo cada domingo es una de las producciones más vistas y comentadas. Esta bio-serie revela pasajes en la vida del cantante que pocos conocían o que simplemente fueron rumores por varios años.



