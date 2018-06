Roberto Carlos sobre Cristiano Ronaldo: A veces me parece que es extraterrestre

29/06/2018 - 11:39:59

RT.- El legendario futbolista brasileño Roberto Carlos ha evaluado de manera especial la trayectoria del delantero estrella de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo.



"Sobre el portugués puedo decir una cosa: cuánto más consigue, más objetivos se pone. Cuánto más títulos tiene, más motivación le entra para seguir ganando", dijo a RT el exlateral de la Canarinha y del Real Madrid, de 45 años de edad.



"A veces me parece que Cristiano es un extraterrestre, igual que Lionel Messi y Neymar", declaró Roberto Carlos, que cree que este trío está muy delante del resto de jugadores de la actualidad.



"No había tales en mi tiempo", indicó el brasileño.



Critisano Ronaldo, que actualmente milita en las filas del Real Madrid, está considerado como uno de los mejores futbolistas y goleadores del mundo. Cuenta con múltiples récords personales y galardones, entre ellos cuatro Botas de Oro y cinco Balones de Oro.



Es capitán de la selección portuguesa, que se enfrenta este sábado al equipo uruguayo en octavos de final de la Copa del Mundo 2018 en Sochi, al sur de Rusia.