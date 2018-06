Mourinho: El fútbol no es una ciencia

29/06/2018 - 11:31:16

RT.- El renombrado técnico portugués Jose Mourinho asegura en una entrevista exclusiva con RT que algunos comentaristas de televisión hablan de fútbol "como si fuera ciencia nuclear", cuando no es así. "Creo que, hasta cierto punto, este tipo de deporte lo tienen que entender todos. Por eso siempre intento ponerme en lugar de mi auditorio, no utilizar términos complicados y ser objetivo", dice Mourinho comentando su trabajo de experto.



En cuanto a la organización del Mundial 2018, el técnico cree que, de momento, "todo va genial" y que "la gente se alegra por la fiesta futbolera", mientras "los organizadores trabajan de forma muy profesional".



"Asistí al Alemania-México y vi a representantes de ambos países. Apoyaban a sus equipos cerca unos de otros y en el estadio no hubo lugar para el odio. Esto es lo más importante", señala Mourinho.



Preguntado sobre algún esquema táctico de algún partido en particular que le llamara la atención, el técnico opina que "la Copa Mundial no es el campeonato más ejemplar desde el punto de vista de la táctica y de la calidad de juego". "Y en esto no hay nada malo, porque los mejores equipos del mundo son clubes cuyos entrenadores tienen la posibilidad de trabajar con los jugadores todos los días y realizar varios partidos a la semana", explica Mourinho.



"El Mundial es un acontecimiento internacional maravilloso que une a los amantes del fútbol", si bien, "es poco probable que veamos algo nuevo" desde el punto de vista táctico, opina el luso. Tampoco hay que esperar "sorpresas de jugadores absolutamente desconocidos", dice Mourinho, aunque admite que puede haber excepciones como el gol de "tijera" que marcó el mexicano Manuel Negrete en su partido contra Bulgaria en 1986.



Interpelado sobre el sistema VAR para la revisión de jugadas dudosas, sistema que se utiliza por primera vez en un Mundial, Mourinho confiesa que le gusta el hecho de que "realmente sea capaz de corregir un grave error que ocurra en un partido".



Hablando sobre cómo trabajar con las estrellas del fútbol, el entrenador dice que nunca ha tenido problemas con los futbolistas "especiales". "Trato igual a todos, independientemente de las habilidades que tengan", afirma el técnico, agregando que "el entrenador en un club puede compararse con un padre para el que no existen hijos menos queridos".



"Estoy convencido de que es precisamente este tipo de trato el que permite a los jugadores no tan talentosos darse cuenta de que ellos también desempeñan un importante papel sobre la cancha", enfatiza Mourinho.



Comentando su estancia en Moscú, el entrenador dice que visita esta ciudad "casi todos los años" y aunque suele visitar solamente "las instalaciones deportivas, aeropuertos y hoteles", "la capital de Rusia es hermosa" y un lugar donde viven "muchos amantes del fútbol".