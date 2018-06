Facebook te mostrará todos los anuncios e información completa de Páginas



29/06/2018 - 11:23:54

El Comercio.- Con la intención de ser más transparentes con la publicidad que aparece en su plataforma, Facebook anunció que lanzará una nueva sección en las Páginas donde mostrará todos los anuncios que haya contratado y estén en ejecución; y otra donde los usuarios podrán obtener información general sobre el perfil.



Así como pasa con cualquier publicidad que aparece en Facebook, los anuncios enlistados en esta nueva pestaña pueden ser marcados y reportados si se considera que violan las políticas de la red social para luego ser revisados. Así lo explicó el director de gestión de productos en el equipo de publicidad de Facebook, Rob Leathern.

La acción es también parte de la revisión "proactiva" emprendida por Facebook. Revisores humanos unen fuerzas con tecnología de inteligencia artificial para revisar el contenido de todos los anuncios publicitarios que aparecen en la red social.



La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo que la red social está trabajando para aplicar más filtros a los avisos políticos para garantizar su honestidad. Aunque esto produzca demoras antes de que sean publicados. "No nos gustan los retrasos en el sistema [pero] más revisión manual y más controles significa más retrasos", dijo.

Tareas pendientes



Por el momento, Facebook no ofrece mucha información. Solo muestra el anuncio y no un contexto adicional como la orientación, el dinero gastado o publicidad pasada. Ante esto, Sandberg reconoció que Facebook tiene mucho trabajo pendiente. "Hay muchas formas en que podemos hacer más", dijo. "Estos son los primeros pasos".



La ejecutiva dijo que no espera que los filtros agregados hagan más costosos los anuncios. Sugirió que los anunciantes estén al tanto de los cambios. Aunque algunos están preocupados por dejar ver su publicidad a la competencia, la mayoría de ellos están de acuerdo.



"Creo que los anunciantes en general respaldan los anuncios que están publicando", dijo. "Realmente puedes ver muchos anuncios de tus competidores [ya], solo tienes que atraparlos".