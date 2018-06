Gobernador de Oruro afirma que el aeropuerto Juan Mendoza no es ningún elefante blanco

29/06/2018 - 11:06:15

Oruro, (ABI).- El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, afirmó el viernes que el aeropuerto internacional Juan Mendoza "no es ningún elefante blanco", y se encuentra en pleno funcionamiento, ante declaraciones de legisladores de oposición que señalaron que no está operando.



"El aeropuerto de Oruro no es ningún elefante blanco, está en pleno funcionamiento", dijo citado en un boletín de prensa de su despacho.



Vásquez explicó que entre marzo y diciembre de 2016 se tuvo 218 vuelos, las líneas que operaban en esa gestión eran Transporte Aéreo Militar (TAM) y Amaszonas, la primera movió 2.200 pasajeros y la segundo 3.250 pasajeros, en total 5.450.



Agregó que en 2017, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) tuvo 2.376 vuelos y movilizó a 39.666 pasajeros.



Agregó que en el primer semestre de esta gestión con las operaciones del BoA y otras líneas aéreas que no son regulares, se tuvo 976 vuelos, y se movilizó a 14.961 pasajeros, según datos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).



"Quiero reiterar a aquellas personas de la derecha que están pretendiendo desprestigiar a Oruro, que no lo hagan, porque las orureñas y orureños no lo vamos a tolerar", aseveró.