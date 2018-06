Bolivia rechaza intento de EEUU de mellar compromiso con la lucha contra la trata y tráfico



29/06/2018 - 11:03:34

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseveró el viernes que Bolivia rechaza enérgicamente el intento de Estados Unidos (EEUU) de pretender "mellar" el compromiso que tiene el país para luchar contra la trata y tráfico de personas.



"EEUU no tiene la autoridad moral ni legal para certificar o descertificar a ningún Estado soberano. Bolivia rechaza enérgicamente el intento de ese país de pretender mellar nuestro compromiso en contra de la trata y tráfico de personas", escribió en su cuenta en Twitter.



Estados Unidos incluyó a Bolivia en su "lista negra" de países que no hacen lo necesario para combatir el tráfico de personas.



Morales manifestó que como el país del norte no puede criticar la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, utiliza cualquier excusa para "atacarnos".



"Como EEUU no puede criticar nuestra política de lucha contra el narcotráfico, utiliza cualquier excusa para atacarnos. Bolivia no solo cumple sus compromisos, sino que trabajamos junto a nuestros vecinos y la comunidad internacional para combatir la trata y tráfico de personas", señala otro tuit del jefe de Estado.



Según EEUU los países que integran la denominada lista negra son 22 en total, y en el caso de Bolivia señala que "no reúne los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y no demostró que esté haciendo esfuerzos progresivos", de acuerdo con medios internacionales.



Sin embargo, en el marco de la política de lucha contra ese delito, Bolivia impulsó acuerdos bilaterales con las naciones de Perú, Argentina, Brasil y Paraguay, para la protección fronteriza, entre otras acciones.