FBF declarará desierto el Clausura si Fabol presiona 



29/06/2018 - 08:58:27

Opinión.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, manifestó que “declarará desierto el torneo Clausura” si las amenazas de paro de Futbolistas Agremiados (Fabol) intentan paralizar el inicio del certamen que arrancará el próximo 20 de julio.



La postura del directivo fue expresada luego de conocer que Fabol exige abrir el Libro de Pases para inscribir a los jugadores que culminaron sus contratos y que estos puedan fichar en otros equipos del país. Esa solicitud fue rechazada en la reunión de la División Profesional el miércoles, en la Llajta.



Ante la negativa, el secretario ejecutivo de Fabol, David Paniagua, amenazó con no iniciar el torneo Clausura, el próximo 20.



Sin embargo, los dirigentes de los clubes aprobaron las 26 fechas del certamen que repartirá cuatro premios internacionales para el próximo año.



“Tengo entendido que son cuatro o cinco futbolistas que están sin equipo por finalización de contrato y por acuerdo entre partes. No podemos arriesgar la estabilidad laboral de 500 jugadores por unos cuantos. Al final, si no se da el diálogo (Fabol-FBF), me han sugerido los dirigentes que se declare desierto el Clausura”.



Salinas aseguró que la siguiente semana se reunirá con los ejecutivos de Fabol para buscar una solución al tema y evitar la postergación en el inicio del campeonato.



“David Paniagua tendrá que pagar los salarios a los 500 jugadores de los 14 clubes los próximos seis meses. Estamos dentro de lo irracional. No es un tema que marque un cambio en nuestro fútbol, no puedo parar un campeonato por algunas personas”.



El federativo enfatizó que buscará “agotar todas las instancias de diálogo” para lograr un acuerdo con los representantes de los jugadores y evitar “demoras en el torneo profesional”.



“Si retrasamos una semana el inicio del certamen, el mismo culminará en enero y no creo que los jugadores quieran sacrificar las fiestas de fin de año porque deben cumplir con los partidos de las fechas finales, donde se jugarán los premios y el descenso de categoría”, culminó Salinas.