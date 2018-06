El verdadero mundial arranca este sábado con seis excampeones en carrera



Ya están todos los clasificados para los octavos de final y 'el verdadero mundial', comienza este sábado. Parece una frase hecha, pero es cierto: ya no quedan más partidos ni espacio para la especulación. El que pierde se va a casa y veremos encuentros más abiertos que la ultradefensiva primera fase, donde el guion de uno que quiere jugar y otro que no quiere que el otro juegue se repitió en más de la mitad de los partidos.



El azar del fútbol ha devuelto a casa Alemania, ha hecho a Argentina segunda y ha armado unos bombos en que, a priori, la llave que comparten Argentina y Brasil parecen las más complicadas. En ella hay cuatro excampeones del mundo (Brasil, Argentina, Uruguay y Francia), el campeón de Eurocopa (Portugal), el campeón de la Copa de Oro de la Concacaf (México) y el equipo que mejor fútbol ha mostrado durante la competición (Bélgica). Solo Japón parece ser el colado en esta fiesta, que dará partidos de lujo.



Por el otro lado, todo parece armado como para desembocar en una semifinal entre España e Inglaterra. A los reyes del tiqui-taca les toca la anfitriona Rusia, a quien Uruguay trajo a tierra, mientras que a los inventores del fútbol les tocará batallar contra Colombia. Sin embargo, hay otras dos selecciones que han mostrado momentos de gran fútbol en esta zona: Croacia y Suecia. Incluso Suiza es un equipo de costado y ya demostró ante Brasil que se debe tomarla en serio. Solo Dinamarca parece débil y está en octavos más por la falta de colmillo de Perú que por merecimientos propios.



Los favoritos



A estas alturas del mundial, Bélgica aparece como la selección que mejor fútbol ha mostrado. Hoy le ganó bien a los ingleses y mostraron que pueden dominar a una selección de primer orden mundial, con toque y pegada final. Los jugadores belgas son estrellas mundiales, que han llegado a Rusia en el punto de madurez justo. Juega en su contra el antecedente de los octavos de Brasil 2014, cuando teniendo la misma selección e igual talento, mostraron falta de intensidad ante Argentina y cayeron 2 a 0.



Luego está Brasil, la pentacampeona que se ha despedido de los últimos tres mundiales en cuarto de final. Presenta un equipo poderosísimo aunque algo lastrado por lesiones. Les costó arrancar contra las ultradefensivas Suizas y Costa Rica, pero ante Serbia mostraron una solvencia que asusta. Gran mérito de esto lo tiene Tite, su técnico, que se esfuerza en convertir en normal cualquier situación del scratch. Además, en los momentos en los que pudo desplegar su fútbol, mostró buen trabajo táctico. A diferencia de otros mundiales, Brasil cuenta con un gran arquero, muy buena defensa central, volantes de todas las características y delanteros letales. Su destino parece ser enfrentar a Bélgica en cuartos.



Francia y Argentina se tienen que eliminar este sábado en una de las finales adelantadas. La que quede viva será candidata al título y fortalecida anímicamente. Francia tiene una generación de oro, sin techo, pero sin piso: está en el aire. Su técnico aún no ha encontrado cómo volverla fiable. Es capaz de ganar a cualquiera, como de sestear y perder con Colombia, como sucedió en un amistoso previo al Mundial.



Argentina es un manicomio. Es el reflejo de su crisis dirigencial de los últimos años, de la dureza de su prensa deportiva que le exige a Messi ser Maradona, y de la falta de un estilo de juego definido que pueda repetirse en al menos dos partidos. Parece que los jugadores han tomado el control del plantel y desde ahí pueden crecer hasta convertirse en campeones del mundo. Argentina ya sabe qué es sufrir para llegar a la final de un mundial y con Messi en cancha, todo es posible.



España también se hace ilusiones. Hasta el momento, se ha notado demasiado el cambio de entrenador un día antes de que inicie el mundial. Hierro no muestra la versatilidad táctica que practicaba Lopetegui y la roja se atasca en ataque cuando el rival le platea una defensa estilo jui-jitsu brasileño, es decir, se acuesta a esperarlo para hacerle una llave. Ahora, como sus rivales tendrán que salir a buscar el partido, sus exquisitos mediocampistas tendrán más espacio y podrán buscar al letal Diego Costa.



Inglaterra completa el cuadro de candidatas más o menos habituales. Se sospecha que es una selección muy joven como para ganar el mundial, que van a estar mejor preparados para Qatar, pero cuando se lo han propuesto, los ingleses han mostrado un fútbol muy rápido, vertical y letal. Tienen delanteros mortíferos y mediocampistas de buen pie. Además, son un bloque muy duro en defensa.



El último de los candidatos es una injusticia. Debería estar más arriba en el recuento por el fútbol mostrado, pero la tradición no los ayuda: Croacia. Mostraron el mejor fútbol de la fase de grupo junto a Bélgica y tienen talento para maniatar y derrotar a cualquiera. Con un centro del campo de lujo, integrado Modric y Rakitic, pueden bailar con cualquiera. Arriba está Mandzukic, acostumbrado a fabricarse solo sus opciones.



Por lo general, a los cuartos de final llegan tres excampeones del mundo y una selección que se puede llamar sorpresa. Así como están las llaves, Bélgica, Portugal o Croacia deberían ser las revelaciones del mundial. De ser así, Brasil, Uruguay, Francia, Argentina o España, se contarán entre sus víctimas.