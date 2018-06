Sampaoli pretende, por primera vez, repetir alineación



29/06/2018 - 08:55:21

Los Tiempos.- El técnico Jorge Sampaoli analiza repetir por primera vez una formación desde que está al mando de la selección argentina de fútbol, según trascendió ayer en una jornada en la que toda la atención estuvo puesta en la recuperación física de los jugadores para el partido con Francia mañana en Kazán por los octavos de final del Mundial de Rusia.



Más allá del enorme desgaste físico que hicieron los argentinos en el triunfo por 2-1 ante Nigeria en San Petersburgo, la agónica clasificación ayudó a recuperar el ánimo en el plantel luego de la crisis por el decepcionante inicio del Mundial que habían tenido. Sólo restaría aguardar la recuperación del volante Enzo Pérez, quien sufrió un golpe en la cadera y realiza trabajos diferenciados en el gimnasio, y trabajar aspectos tácticos en general, con toda la estrategia centrada en batir a uno de los candidatos al título.



Sampaoli dialogó ayer antes de la práctica con Javier Mascherano sobre su estado físico tras la exigencia del partido del martes, pero el veterano mediocampista y referente del plantel se mostró en buen estado y encabezó la entrada en calor en el Centro de Entrenamientos de Bronnitsy, a 60 kilómetros de Moscú.



El cambio de ánimo en el búnker albiceleste fue notable. Lejos de la tensión que se palpaba hasta hace pocos días ante el temor de una humillante eliminación en primera ronda tras el empate con Islandia y la derrota por goleada ante Croacia, la selección entrenó ayer con rostros más relajados y en un ambiente de buen humor y hasta de mayor cercanía hacia los medios de comunicación.



En los catorce partidos que dirigió desde que asumió en junio de 2017, Sampaoli nunca repitió el once titular, en una constante búsqueda de una renovación en el plantel que nunca llegó a consolidarse.



De confirmarse la alineación, Argentina formará ante Francia con Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Rojo, Nicolás Tagliafico; Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María; Messi y Gonzalo Higuaín.







OPINIONES



"Después de la victoria ante Nigeria nos sentimos con más confianza. Sabemos que tenemos grandísimos jugadores y tenemos que aprovecharlo". Federico Fazio. Defensor de Argentina



"No estamos pendientes de lo que digan en Francia o en otro lugar. Enfrentaremos a un gran rival. Tenemos nuestras armas, así que creo que va a ser un buen partido”. Giovani Lo Celso. Volante de Argentina







WILLY CABALLERO RECIBE APOYO



El arquero Wilfredo Caballero recibió ayer el apoyo de sus compañeros del seleccionado argentino tras denunciar en un mensaje en las redes sociales que recibió amenazas después del error que cometió ante Croacia.



En la conferencia de prensa Giovani Lo Celso y Federico Fazio expresaron su apoyo hacia el jugador añadiendo que fue un error futbolístico.