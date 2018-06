Ambientalistas dudan que empresa invierta $us 50 millones en botadero de Cochabamba

29/06/2018 - 08:35:20

Los Tiempos.- La Alcaldía exigirá un plan de inversiones de 50 millones de dólares a la empresa que se adjudique la concesión del nuevo relleno que reemplazará a K’ara K’ara, pero, además, que cumpla las normas ambientales. Sin embargo, los ambientalistas y expertos en el manejo de la basura ven difícil que algún inversor se interese en el proyecto.



El plan de la Alcaldía es que un privado invierta en un relleno y que cuente con una planta separadora. Con ese objetivo, el Concejo municipal aprobó una concesión de 25 años para el nuevo relleno. En este periodo, la empresa aplicará un plan de inversiones que suma 50 millones de dólares y deberá otorgar el terreno para el relleno.



El ambientalista Gregory Paz asegura que la “inversión será irrecuperable por el tipo de basura que genera el municipio”. Sin embargo, el jefe de Residuos Sólidos, Marco Claure, aseguró que, a la fecha, se recibieron 16 cartas de empresas nacionales e internacionales interesadas.



Paz expresó: “Yo pregunto a título de qué invertirá la empresa esa cantidad de dinero, porque no hace beneficencia, quieren hacer negocios y nuestra basura es pobre, tiene mínimos recursos recuperables”, a tiempo de recordar que sólo el 16 por ciento del total de basura generada por el municipio (560 toneladas por día) es reciclable.



Calificó de “engañosa e improbable” la posibilidad de una inversión de este tipo. “La cantidad de inversiones en tratamiento de residuos sólidos es altísimo, y no es rentable”, dijo Paz.



Por su parte, el docente investigador Jorge Quillaguamán dijo: “Desconozco la existencia de una empresa nacional con tecnología y capacidad de procesamiento”.



Agregó que la inversión dependerá de la tecnología y los productos que genere la empresa a través del procesamiento de basura. “Hay que ver si la empresa logra cubrir la inversión según el número de reactores, costo del sistema de energía, costo de operación, sólo así se verá lo viable que es”, añadió.



Al respecto, Claure explicó: “Nosotros requerimos un relleno sanitario con posibilidad de un sistema de gasificación y se han ofertado 16 empresas, el 90 por ciento ha ofertado eso y ahora sólo nos restaría concretarlo”.



Detalló que el municipio pagará en promedio 25 dólares por tonelada de residuos tratados. Esto significa al menos 100 millones de bolivianos al mes que a la Alcaldía abonará a la empresa.



“Ellos van a recuperar porque la Alcaldía va a pagar por su servicio, muy al margen de su plan de negocios, esto lo hace rentable”. Reconoció que los primeros años “no son rentables por las grandes inversiones, pero las empresas tendrán espalda para tener déficit y después generar utilidades”, aseguró.



En Santa Cruz, la Alcaldía invertirá al menos 10 millones de dólares en un nuevo vertero de 200 hectáreas.







DATOS



Empresa invertirá $us 50 millones en 25 años. A través de la Ley 271/2018, el Concejo Municipal aprobó ampliar el tiempo de concesión para el nuevo relleno sanitario hasta 25 años. Como requisito para la concesión, la empresa deberá presentar un plan de inversiones que sumen 50 millones de dólares.



Relleno incluirá una planta de tratamiento. El nuevo relleno sanitario incluirá diversos componentes, entre ellos se encuentra una planta de tratamiento de residuos sólidos, asimismo se tendrá la disposición de una planta de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos, como cáscaras.



En julio se invitará a empresas. El julio, el municipio invitará de manera directa a empresas interesadas en concesionarse al nuevo relleno sanitario. El Jefe de Residuos Sólidos dijo que mínimamente se invitará a tres empresas, pero este número podría variar.



Ley exige a empresa otorgar terreno. La Ley 271/2018, que modifica artículos de la Ley 049/ 2014, exige a la empresa como requisito para concesionarse al nuevo relleno sanitario, otorgar un terreno donde este será desplazado.



El terreno podrá estar ubicado fuera de la jurisdicción del municipio de Cercado.







LA PLANTA DE RESIDUOS DE SACABA DESTACA POR SU BUEN TRATAMIENTO



Sacaba procesa el 25 por ciento de los residuos orgánicos que recolecta. Los desechos se usan para hacer abono orgánico en su planta de preindustrialización de Jarkaloma, en Lava Lava, para reducir el impacto ambiental, informó el encargado de las instalaciones, Wálter Andia.



El municipio reúne cada día entre 85 y 90 toneladas de basura. Actualmente, la planta no cuenta con desechos acumulados ni olores, y empezará a comercializar las primeras bolsas de abono orgánico.



“A la fecha, tenemos nueve carros basureros, uno de ellos se dedica a recoger residuos. La basura viene preseleccionada y nos ayuda al aprovechamiento de la basura. Al principio, nos costó hacer entender a los vecinos que deben separar la basura, pero estamos avanzando mucho”, dijo Andia. Siguió: “Tenemos personal que fue a Japón a capacitarse. En estos días vendrá un técnico de ese país”.



Tiquipaya



En cambio, el botadero a cielo abierto de Tiquipaya desprende olor ante la falta de un buen manejo de la basura, según verificó este medio en un recorrido, ayer. El botadero se encuentra al lado del matadero, lo que preocupa a los vecinos.



“Fui a jugar fútbol en una cancha próxima a la del botadero y se siente el olor, nos vemos perjudicados”, aseguró un vecino.