Mineros rechazan teoría del accidente en explosión en interior mina Huanuni



29/06/2018 - 08:28:58

El País.- La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) rechazó este jueves las conclusiones de la Fiscalía de Oruro en sentido de que la explosión al interior de la Empresa Minera Huanuni fue a consecuencia de un accidente y no un atentado que dejó diez muertos y 13 heridos.



“Que nos expliquen en qué sentido y con qué se ha golpeado; yo particularmente trabajo 14 años en interior minera y sé perfectamente que ni el transporte de material se lo hace en ese sentido; sin embargo vamos a reunirnos con el Sindicato de Huanuni porque estamos hablando de diez muertos”, dijo el secretario ejecutivo Orlando Gutiérrez.



En su opinión tendría que estar llevándose una cantidad de carga muy fuerte para causar la muerte de varios trabajadores mineros.



“Para nosotros, inicialmente hay una posición de rechazo al informe, vamos a pedir una ampliación porque no entendemos cómo pueden catalogarlo sencillamente como un accidente”, indicó.



No cree en la mala intencionalidad de parte de la Fiscalía o de la Policía Boliviana, pero considera que ambas instituciones están en la obligación de convocar a la Federación Mineros para explicar más a detalle del por qué pudieron sacaron esas conclusiones.



La explosión del 11 de abril de 2018 se produjo en la tolva de una volqueta. A través de una pericia de química realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se llegó a establecer la presencia de elementos químicos que forman parte del material explosivo que se utiliza para el trabajo cotidiano de los mineros.



La Fiscalía de Oruro detectó la presencia de una sustancia explosiva de nitrato que son residuos generados por la detonación de anfo y dinamita. También se encontró plomo producto de la detonación de fulminante.



Señala que uno de los 16 trabajadores a bordo tenía una bolsa protegiéndola entre sus pies, sin embargo por algún descuido los explosivos son detonados producto de un golpe que recibieron, provocando muertos y heridos.