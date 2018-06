Crackle llega a VIVA con series y películas para el móvil



28/06/2018 - 19:01:09

VIVA anunció que sus clientes serán los primeros usuarios de servicios de telefonía móvil en el país en acceder a las películas y series que ofrece la plataforma de video streaming de Sony Pictures Television Networks desde cualquier dispositivo móvil conectado a internet.



Todos los clientes de VIVA que se suscriban a Crackle a través de su App, ingresando a la página webwww.crackle.com.boo enviando un SMS al 2725 con la palabra Sony, podrán disfrutar de una amplia gama de producciones originales, series y películas de Crackle por un monto de Bs 25 al mes. Este monto será descontado del crédito de telefonía móvil del cliente, a fin de que el usuario no necesite de una tarjeta de crédito, ni de contratos con servicios de tv paga para acceder a los contenidos de Crackle.



“Este nuevo acuerdo con VIVA muestra la flexibilidad del modelo de negocio de Crackle y su voluntad de desarrollar alternativas innovadoras que permitan el crecimiento del ecosistema digital de cada operador” afirmó José Rivera Font, Vicepresidente y Gerente General de SPT Digital Networks Latin America. “Confiamos que este acuerdo pronto permitirá a Crackle expandirse a todos los rincones de Bolivia, respondiendo así a la creciente demanda por contenidos de video de calidad por parte de usuarios de servicios móviles.



La oferta de contenido del servicio bajo demanda de Crackle incluye series originales como Carter, The Oath, Absentia, Snatch: La Serie, Start up y Preacher, así como los títulos exclusivos Top of the Lake, Casual y próximamente Doctor Who. Crackle también ofrece a sus suscriptores temporadas completas de algunas de las series más populares de la TV Paga como Mentes Criminales, Scorpion, Hawaii Five-O y NCIS: Criminología Naval, así como una excelente selección y variedad de películas taquilleras procedentes de los principales estudios de Hollywood. Todos estos contenidos se encuentran disponibles sin cortes comerciales y en HD, además que pueden ser disfrutados en el idioma original, subtitulado, doblados al español y al portugués.



“En línea con la tendencia mundial de consumo de televisión en streaming en alta definición mediante conexión a Internet, tenemos el placer de comunicar a todos nuestros usuarios que a partir de este momento podrán disfrutar de las series y películas más afamadas que Crackle ofrece a la audiencia latinoamericana. Lo mejor de todo es que el monto de suscripciónse descuenta del crédito de telefonía móvil del cliente, sin necesidad de tarjetas de crédito o débito, ni tener contratado un servicio de tv paga. En Bolivia, VIVA es el primer operador con autorización para la suscripción y venta de Crackle a través de sus servicios móviles”, indicó Amples Regiani, Gerente de Comunicación y Estrategia de VIVA, quien también subrayó que VIVA tiene el complemento idóneo para esta necesidad ya que cuenta con el internet móvil más rápido del país, certificado en 2017 con el “Speedtest Award” de Ookla,líder global en pruebas y análisis de Internet.



“Estamos seguros que nuestros usuarios disfrutarán de la calidad de Crackle, con una propuesta única que permitirá seleccionar y disfrutar de contenidos para todos los gustos en el lugar y momento de su preferencia” agregó Regiani, mientras disfrutaba del último capítulo de la serie Carter.