Gobierno dice que no protegerá a nadie si se establecen errores en caso Quiborax

28/06/2018 - 18:38:43

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró el jueves que "no se protegerá a nadie" si las investigaciones establecen que errores procedimentales de funcionarios públicos causaron la derrota jurídica del Estado frente a la empresa chilena Quiborax.



"Habrá que esperar los resultados de esa investigación interna que establecerá si hubo otro tipo de responsabilidades o fallas en la defensa que hemos establecido; es decir, no vamos a proteger absolutamente a nadie", dijo en una rueda de prensa.



La Procuraduría General del Estado solicitó una investigación contra el expresidente Carlos Mesa por presuntos actos ilegales cuando gobernaba y que derivaron en una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el pago de más de 42 millones de dólares a la empresa chilena.



En contrapartida, Mesa responsabilizó a varias autoridades del actual Gobierno por la pérdida de ese laudo arbitral.



"Está bien que se nacionalice, pero se nacionaliza con la ley en la mano para no tener esos problemas. ¿Por qué nos ha castigado el CIADI? Lo dice en su sentencia: porque ustedes tenían una ley y no aplicaron la ley", explicó García Linera.



La controversia con Quiborax se inició en la administración de Mesa, con la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, que dispuso la reversión de 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic, socia de Quiborax, en el Salar de Uyuni, Potosí.



Esa norma vulneraba disposiciones de la Ley 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías previas a la declaratoria de nulidad de esas concesiones.



El miércoles, el ministro de Minería, Cesar Navarro, afirmó que Mesa incumplió sus propias normas al revertir las concesiones mineras de Quiborax sin realizar las auditorías técnicas, jurídicas, laborales, medioambientales y económicas.