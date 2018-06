García: La frase Bolivia dijo no refleja el programa político de la oposición

28/06/2018 - 18:29:33

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo el jueves que la frase "Bolivia dijo no", utilizada para atacar la postulación de Evo Morales a una nueva reelección, refleja el tamaño del programa político que presenta la oposición al país.



"¿Cuál es el programa político de los opositores? Bolivia dijo no. ¿Qué piensan hacer con la economía? Bolivia dijo no. ¿Qué piensan hacer con el litio? Bolivia dijo no. ¿Qué piensan hacer con la salud? Bolivia dijo no. ¿Qué piensan hacer con los salarios? Bolivia dijo no. Con esas palabras se resume el conjunto de ideas, los programas y todo el conjunto de propuestas que tienen los opositores", dijo.



En una conferencia de prensa, García Linera lamentó que la estrategia de los opositores también sea empañar la gestión gubernamental y los actos oficiales, esto último en alusión a la celebración de los 194 años de la fundación de Bolivia, el próximo 6 de agosto en Potosí.



"Por primera vez en la historia de la vida republicana de la ciudad de Potosí, la Asamblea (Legislativa) sesionará en una ciudad tan hermosa e histórica, pero resulta que vienen unos majaderos opositores que no tienen ideas, no tienen cabeza, entonces van a ir a molestar a los potosinos", observó.



A su juicio, los opositores solo perjudicarán a la población de Potosí, puesto que la celebración del día de la patria generará un importante movimiento económico y turístico para la región.



"A la oposición le vale un comino la patria, a la oposición le vale un comino Potosí. En lo único que están empeñados es en repetir su machacona frasecita, que es el tamaño de su programa político", concluyó.