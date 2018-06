Así quedan los cruces del Mundial de fútbol en los Octavos de Final



28/06/2018 - 16:40:44

Con el cierre de los grupos G y H este jueves, se completaron los cruces de los octavos de final del Mundial Rusia 2018, que tendrá una pausa de un día.



En el Grupo G los clasificados ya estaban definidos. Inglaterra y Bélgica pasaron a octavos de final del Mundial y en la última fecha jugaron para definir el primer lugar.



Los octavos de final del Mundial Rusia 2018 empezarán el sábado 30 de junio. Esta instancia del certamen finalizará el martes 3 de julio.



Cruces octavos de final



Portugal vs. Uruguay - 30 de junio

​Argentina vs. Francia - 30 de junio



España vs. Rusia - 1 de julio

​Croacia vs. Dinamarca - 1 de julio



Brasil vs. México - 2 de julio

Bélgica vs. Japón - 2 de julio



Suecia vs. Suiza - 3 de julio

​Colombia vs. Inglaterra - 3 de julio