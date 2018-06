Gobierno: La Casa del Pueblo reducirá el gasto de $us 20 millones en alquileres en La Paz

28/06/2018 - 16:24:22

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera afirmó el jueves que la Casa Grande del Pueblo reducirá el gasto de 20 millones de dólares, al menos 140 millones de bolivianos, monto que se paga anualmente por el alquiler de oficinas públicas, en la ciudad de La Paz.



"Lo que estamos haciendo con la Casa del Pueblo estamos reduciendo la cantidad de alquiler que anualmente pagamos, solo en la ciudad de La Paz la administración pública paga en alquileres 20 millones de dólares por año", dijo en conferencia de prensa.



Indicó que a la Casa del Pueblo será un edificio donde estarán oficinas públicas, que actualmente ocupan infraestructuras en alquiler, aunque no precisó cuáles, para que el Estado ahorre y utilice ese dinero en otras obras.



"Es mejor dejar de pagar alquiler y ese dinero usarlo para construir la casa propia, un edificio propio del país, para la administración pública para no pagar alquiler", mencionó.



Recordó que en los anteriores gobiernos, denominados neoliberales, los presidentes y ministros alquilaban sus propios bienes inmuebles al Estado, incluso rentaban aviones.



"Como Goni (expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada) se alquilaba su avión, nosotros compramos un avión porque él alquilaba los aviones al Estado y ganaba plata de ello y lo mismo con los edificios públicos para las oficinas", sustentó.



Anunció que el Gobierno construirá más edificios en La Paz para que la administración pública "deje de ser inquilino" y brinde una mejor atención a la población.



El nuevo edificio comenzó a construirse en 2014 y cuenta con 29 niveles y un helipuerto, la inversión fue de 240 millones de bolivianos.