Mesa presenta memorial a la Fiscalía para que se rechace la acusación en su contra



28/06/2018 - 13:54:07

Opinión.- El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, presentó, el lunes, un nuevo memorial al Ministerio Público en el que expone ´elementos de juicio adicionales´ para sustentar su pedido de que se rechace la proposición acusatoria que presentó en su contra la procuraduría General del Estado por el caso Quiborax.



En su escrito, Mesa señala que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó su cuestionado Decreto Supremo 275689 - que revirtió las concesiones de la empresa Non Metallic Minerals y Quiborax sobre el Salar de Uyuni y que dio pie a la proposición acusatoria de la Procuraduría- y "con esta abrogación la norma cuestionada en la Proposición Acusatoria se extinguió, dejó de existir jurídicamente".



"La demanda arbitral contra Bolivia se concretó cuando estaba vigente el decreto supremo de Rodríguez Veltzé (mediante el que abrogó el suyo) y no el mío, que en esa época perdió vigencia como efecto de su abrogatoria. En el decreto abrogatorio de Rodríguez Veltzé se dan por bien hechas y ejecutoriadas las resoluciones de la Superintendente de Minas que en mi gestión de gobierno dispuso la anulación de todas las concesiones de Non Metallic Minerals", señala.



Además, también señala que según el Código de Procedimiento Penal la acción penal iniciada en su contra ya estaría fuera de los plazos establecidos para que se le pueda dar curso.