Cochabamba: Asambleísta denuncia falsedad en ficha ambiental del tren 



28/06/2018 - 13:46:12

Opinión.- El asambleísta del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) Freddy Gonzales denunció falsedad en la ficha ambiental para la construcción de la línea Verde del Tren Metropolitano de Cochabamba.



Denunció ayer, ante la Unidad de Transparencia de la Gobernación, al Gobernador, a una exsecretaria de Derechos de la Madre Tierra, al Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente y a la Jefa de Unidad de Gestión y Control Ambiental.



La línea Verde saldrá de la Estación Central, cruzará el puente Esteban Arze e irá rumbo al Valle Bajo, hasta Suticollo.



Gonzales dijo que el proyecto íntegro debía contar con una licencia ambiental de categoría 2, lo que implica consultas a la población. Sin embargo, desde su punto de vista, se dividió por líneas para acceder a la categoría 2. “Hay falsedad en los datos introducidos en la ficha ambiental”.



OBSERVACIONES



1. Gonzales expresó que se tienen identificados lugares públicos y privados que pertenecen a municipios e instituciones. “El representante legal del proyecto no presentó documentos de derechos propietarios o similares para el emplazamiento de estas estaciones y subestaciones”.



2. En el punto referido a la descripción del sitio de emplazamiento del proyecto “se menciona un predio de 40.65 hectáreas y la superficie ocupada por el proyecto de 210 mil metros cuadrados que son 21 hectáreas. Pero, no se detalla cuánto será para la vía férrea, estaciones municipales, paradas y subestaciones, el campamento para la construcción ni dónde y cómo están distribuidas estas superficies”.



3. Respecto a los recursos naturales, “la información proporcionada sobre la cantidad de material (grava, arena y otros) a ser utilizado no refleja las cantidades de acuerdo a la magnitud del proyecto (...). Se requieren bancos de préstamos y/o lugares de explotación de áridos y agregados autorizadas en cada municipio”.



4. Sobre los materiales, se mencionan 39, “cuando en el estudio del proyecto existen más de mil”.



El proyecto, también indica “cantidades absurdas y mínimas de materiales como 22.18 kilos de cemento que no alcanzaría ni a un metro cúbico de preparado de hormigón. Claro está que la información detallada en la ficha ambiental por el representante legal del proyecto es falsa”.



5. En los datos de la unidad productiva, “solo se contempla la etapa de ejecución, siendo que se debe incluir la operación, mantenimiento, futuro inducido y abandono”.



6. Se detalla la cantidad de gasolina, diésel, aceite y grasas que se utilizan en la ejecución del proyecto. “Sin embargo, el representante legal señala que no se requiere la licencia para actividades con sustancias peligrosas”.



El secretario de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, manifestó que para responder el caso primero debe conocer la documentación. La autoridad ingresó al cargo luego de la emisión de las licencias.