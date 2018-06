Evo anuncia que desde hoy sus mensajes en Twitter también serán en inglés y es criticado



28/06/2018 - 13:31:54

El País.- El presidente Evo Morales, escribió hoy en su cuenta de Twitter su primer mensaje público escrito en inglés, respecto a la creación del Cardenal Toribio P. Ticona por el Papa Francisco en el Vaticano; y en otro tuit el primer mandatario anunció que desde hoy sus mensajes también serán en inglés.



“Desde hoy queremos compartir contenido en inglés como una manera de comunicarnos también con nuestros hermanos de otras latitudes. Twitter es una herramienta de comunicación importante para acercarnos con quiénes compartimos el compromiso de lucha por los pobres y la Madre Tierra”, escribió Morales.



Su primer mensaje en inglés referente a la creación del Cardenal Toribio P. Ticona, ceremonia que el primer mandatario acompaña en Roma dice, “we come to the Vatican with our hearts full of hope and joy to attend the consecration of the first indigenous and worker cardinal of our history, our brother Toribio Ticona. With his creation, by our brother Francis, the Pope of the poor, our Church gets closer to our people”.



El mensaje traducido al español dice: “venimos al Vaticano con nuestros corazones llenos de esperanza y alegría para asistir a la consagración del primer cardenal indígena y trabajador de nuestra historia, nuestro hermano Toribio Ticona. Con su creación, por nuestro hermano Francisco, el Papa de los pobres, nuestra Iglesia se acerca a nuestro pueblo”.



Sin embargo las críticas por parte de los internautas no se dejaron esperar aludiendo que Morales estaría usando el “idioma del imperio”, mientras que otros opinaron que “debería primero aprender a hablar y escribir un idioma nativo como el quechua o aymara”.