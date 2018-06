Julia Roberts abre cuenta en Instagram y ya tiene miles de seguidores



28/06/2018 - 12:36:17

Julia Roberts ya está en Instagram. La ganadora del Oscar, de conocido desinterés por las redes sociales, abrió este jueves una cuenta oficial y, en pocas horas, ya superó los 300 mil seguidores.



La protagonista de "Mujer bonita" no tiene cuenta oficial de Facebook y tampoco Twitter, por lo que sorprendió a sus fans al decidir incursionar en el mundo virtual.



En su primera publicación en Instagram, Julia Roberts aparece con una camiseta con la palabra "amor" estampada y añade como mensaje un sencillo: "Hola".



Apenas en 2013, en una entrevista con la revista "Marie Claire", Julia Roberts decía de las redes sociales: "Son como algodón dulce. Lucen provocativas y no te puedes resistir a ellas. Pero luego terminas con los dedos pegajosos y todo por algo que dura solo unos instantes".



Actualmente, Julia Roberts se encuentra a la espera del estreno de "Homecoming", serie que protagoniza para la plataforma Amazon. En el cine tiene también pendiente el estreno de "Ben is Back", dirigida por Peter Hedges.