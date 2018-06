No hay un supervolcán surgiendo bajo Nueva Inglaterra

28/06/2018 - 11:46:16

El Diario NY.- Ahora parece ser que hay un supervolcán completamente nuevo bajo New Hampshire, Vermont y Massachusetts, al menos, eso es lo que los titulares de varios medios de Reino Unido y EEUU dicen de repente. Pero se ha desmentido rápidamente por varios vulcanólogos en las redes sociales:



Resulta que no hay ningún supervolcán surgiendo en el área conocida como Nueva Inglaterra en el este de EEUU, esto no es cierto, y al parecer, se basa en un estudio que se publicó a fines del año pasado, uno que explícitamente decía que no deberíamos esperar una nueva caldera de tipo Yellowstone (un cráter grande dejado por un volcánico). explosión) en el corto plazo, o incluso en el futuro, en esa área.



Un resplandor de calor debajo de esos tres estados, descubierto por primera vez en la década de 1970, durante mucho tiempo se pensó que era el resplandor de una nube de material de manto, cierto afloramiento, llamada “gran meteorito”. Utilizando ondas sísmicas nuevas para determinar qué material residía en la parte inferior, en 2016 se llegó a la conclusión de que en este momento se está produciendo una surgencia activa e independiente de roca muy caliente, explica el artículo publicado en IFLScience.com que cita la Dra. Janine Kripner en su tuit.



Aunque ya se conocía la llamada anomalía de los Apalaches del Norte (ANA), su alta temperatura y otras características sorprendieron a los científicos. Los autores sospechaban, entonces, que un día, millones de años a partir de ahora, habría volcanes bebé de algún tipo surgiendo en el noreste de los Estados Unidos.



A finales de 2017, la Universidad de Rutgers, cuyos investigadores fueron coautores del documento de 2016, utilizó dos años de datos de EarthScope, una enorme colección de instrumentos sísmicos, para caracterizar mejor lo que estaba debajo de Nueva Inglaterra. Se concentraron en esas temperaturas elevadas en el manto superior, y sus datos sugirieron una forma de globo, característica de la parte superior de una pluma del manto.



Es angosto, de movimiento lento y, debido a la falta de actividad superficial (volcanismo o deformación), es probable que sea geológicamente joven. Eventualmente, esto podría llevar a una erupción en la superficie en quizás 50 millones de años, pero es una pequeña nube en comparación con otras, así que no debemos esperar nada supervolcánico en esta área de EEUU.



De hecho, puede ser tan pequeño que nunca logrará llegar a formar volcanes en la superficie. Entonces, ¿qué pasa con estas noticias de los supervolcanes en Nueva Inglaterra? Estas noticias de un supervolcán en el este de EEUU claramente han provocado una fuerte y clara respuesta de los vulcanólogos en las redes sociales:



Los supervolcanes están definidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) como aquellos que en algún momento han estallado más de 1,000 kilómetros cúbicos (240 millas cúbicas) de material volcaniclástico fresco de una manera repentina y violenta. Cuando lo hacen, dejan un gran cráter conocido como caldera.



Las plumas del manto y las surgencias ocurren en todo el planeta. Pueden ocurrir a lo largo de los límites de las placas divergentes. Y en el medio de las placas oceánicas y continentales. Tener una pluma de manto no significa que obtendrás un supervolcán, podrías obtener una serie de volcanes escudo, como en Hawaii, donde Kilauea ha estado robando los reflectores desde hace meses.



Con esto en mente, no está claro cómo algunos medios de noticias están tan seguros de que está apareciendo un supervolcán en el noreste de los Estados Unidos. Esto se vuelve especialmente desconcertante cuando el autor principal del estudio, el Prof. Vadim Levin, un geofísico de Rutgers, descartó claramente esa posibilidad.



El afloramiento “no es parecido a Yellowstone (Parque Nacional), pero es un pariente lejano en el sentido de que algo relativamente pequeño, no más de un par de cientos de millas de ancho, está sucediendo”, dijo Levin.