Un hombre va por la autopista sobre el capó de un auto a 110 kilómetros por hora

28/06/2018 - 11:10:58

Un extraordinario video deja ver a un hombre montado en el capó de un automóvil que se desplaza a alta velocidad por una autopista cerca de Miami (Florida, EE.UU.). Daniel Midah, residenciado en esa ciudad, grabó la escena al pasar en su vehículo por el carril de al lado.



When she says she’s done with you but you’re not really done with her #onlyinflorida pic.twitter.com/4vt34VMhN6 — dani (@danimidah) 25 de junio de 2018







En la grabación, el hombre, que aparece vestido solo con una camiseta, unos pantalones cortos y zapatillas, parece notablemente cómodo mientras el automóvil alcanza una velocidad de 112 kilómetros por hora.



Según Midah, el hombre estaba hablando por teléfono con la mujer que conducía el automóvil. "Definitivamente, debe estar enojada con él o algo así", comentó a Local 10 News. "Él ni siquiera parecía estar asustado por lo que estaba pasando, mientras yo me estaba volviendo loco".



