Trump y Putin se reunirán el 16 de julio en Helsinki



28/06/2018 - 10:22:26

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, realizarán su primera cumbre formal el 16 de julio en Helsinki.



La confirmación de la cumbre por ambas partes se produjo el jueves, un día después de que el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, se reuniera con altos funcionarios rusos, incluido Putin, para sentar las bases de la cumbre.



"El presidente Trump me pidió que fuera y hablara con las autoridades rusas sobre la posibilidad de una reunión entre él y el presidente Putin", dijo Bolton, en una conferencia de prensa con periodistas internacionales en Moscú el miércoles.



Finlandia, oficialmente neutral durante la Guerra Fría y país que no es miembro de la OTAN, comparte frontera con Rusia, y su presidente, Sauli Niinisto, ha desarrollado una relación con Putin.



El informe, se produjo un día después de que funcionarios de ambos países dijeran que los líderes se encontrarían en un "tercer país", tal vez Finlandia o Austria.



La cumbre Trump-Putin se incluiría en el viaje programado de Trump a Europa del 10 al 14 de julio, dijeron las autoridades, aunque aún no se han detallado los detalles específicos.



"Su visita a Moscú despierta la esperanza de que podamos dar los primeros pasos en la restauración de las relaciones de pleno derecho entre nuestros gobiernos", dijo Putin en relación a la visita de Bolton.



Bolton se burló de la noción de que la cumbre demuestra que existe una relación secreta entre Trump y el Kremlin.



"Esta cumbre bilateral entre él y el presidente Putin es algo que tiene que hacerse y se hará, independientemente de las críticas políticas en casa", indicó Bolton.



Trump y Putin se han reunido dos veces al margen de las cumbres internacionales y han hablado varias veces por teléfono.



Las relaciones entre Washington y Moscú han sido tensas por la piratería rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, su papel en el conflicto en Siria y la sospecha de envenenamiento de Moscú de un ex espía ruso en Gran Bretaña.