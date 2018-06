Ministro de Justicia indignado por titular de Página Siete y pide aclaración



28/06/2018 - 10:19:39

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó el jueves "profunda indignación" por un titular del matutino Página Siete que lo menciona, y solicitó al medio de comunicación impreso una aclaración.



"Con mucho respeto me dirijo a su persona para hacerle conocer mi profunda indignación y rechazo a la nota de prensa titulada "Arce sabía de filtración 15 meses antes de que procesen a Llorenti", publicada hoy 28 de junio de 2018, en la versión impresa y digital del diario que usted dirige", señala el primer párrafo de la carta que Arce envió a Isabel Mercado, directora de ese diario.



En la nota, Página Siete afirma: "El ministro de Justicia, Héctor Arce, sabía de la filtración de documentos clasificados de la defensa boliviana en el arbitraje internacional iniciado por Quiborax 15 meses antes de iniciar el proceso administrativo en contra de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, en agosto de 2016, cuando todavía él fungía como procurador general del Estado".



Sin embargo, el titular de Justicia, en la carta, expresa: "Esto en razón de que la nota no describe los hechos conforme a la verdad. Como expresé claramente en las respuestas al cuestionario que se me envió, ni bien se conoció el incidente se procedió de manera inmediata a solicitar los informes correspondientes y el reemplazo de la abogada Llorenti en el cargo de Subprocuradora, en fecha 27 de diciembre de 2016, mediante la designación presidencial del Dr. Pablo Menacho como nuevo Sub Procurador".



Arce manifiesta en la misiva: "La directora jurídica de la Procuraduría, en base a los hechos y la normativa legal aplicable al caso, de manera inmediata recomendó el inicio del procedimiento administrativo, cuya ejecución quedó en manos de la gestión del actual procurador Pablo Menacho, al ser mi persona designada como Ministro de Estado el 22 de enero de 2017. Por lo tanto, desde ningún punto de vista corresponde a la verdad y a la realidad el titular de primera plana de Página Siete del día de hoy".



Finalmente, la autoridad que se encuentra en un viaje oficial en Europa, afirma que ese manejo periodístico "constituye un hecho reprochable que viola, de manera clara uno de los principios fundamentales del periodismo que es la "Verdad y Precisión".