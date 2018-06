La FBF debe $us 60.000 a jugadores por un amistoso

28/06/2018 - 08:54:07

Página Siete.- El secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Freddy Téllez, detalló que por los amistosos que disputó la Selección no se recibió “un solo dólar”. Dijo que la FBF debe 60.000 dólares a los seleccionados.



“Es un problema heredado, hay un documento firmado en el que se compromete a jugar siete partidos internacionales, donde el tope de ganancia era de 120 mil dólares pero como tenían una deuda anterior, todo lo que se ha generado, se lo ha llevado la empresa. Ha sido deficitario porque los compromisos que tiene la Federación con los jugadores de su participación se les tiene que pagar viáticos y bonos de presentación”, explicó.



Téllez afirmó que los jugadores que fueron convocados para el amistoso contra Curazao no recibieron ningún pago, empero ya llegó a un acuerdo con ellos.



“Se les debe del partido de Curazao, son como 60 mil dólares”, añadió.



A la FBF le falta cumplir con tres partidos amistosos internacionales, de los que evidentemente se conoce no se embolsará nada para la entidad nacional.



“No ha ingresado un solo dólar por los amistosos y así será por los siguientes tres que aún debe cumplirse por el contrato que se tiene con la empresa (Eurodata)”, sostuvo.



Téllez comentó que sólo queda cumplir con los compromisos que adquirieron las anteriores directivas de la FBF.