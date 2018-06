FBF determinó no aperturar el libro de pases

28/06/2018 - 08:49:28

Opinión.- El Consejo Superior de la División Profesional determinó no abrir el libro de pases para los futbolistas que jugaron en los clubes bolivianos en el torneo Apertura.



“El reglamento que fue aprobado en 2011 prohíbe que un jugador pueda jugar en dos clubes durante una misma temporada. Y esta normativa aún está vigente en el país”, declaró Freddy Téllez, director general Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol.



Según el directivo, la propuesta de habilitar la inscripción de jugadores fue solicitado por algunos clubes, pero la misma fue rechazada porque “va contra la normativa”.



“El Estatuto de la FBF fue modificado, pero no así la reglamentación. La Federación aplicará la normativa y no iremos en contra de las mismas”, acotó.



Los futbolistas nacionales que militan en equipos del exterior y deportistas extranjeros nuevos “sí podrán ser habilitados para encarar el próximo campeonato”. Este periodo corto de inscripción comienza el 1 de julio.



Asimismo, se informó que se realizará un torneo nacional Sub 16 con la presencia de los 14 clubes de la División Profesional, las selecciones de las 9 asociaciones departamentales y el plantel del Trópico que jugarán un certamen por seis meses (julio-diciembre) con todos los gastos cubiertos por la FBF.