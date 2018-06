La U debutará ante Real Potosí



28/06/2018 - 08:47:38

Correo del Sur.- El “clásico del sur” marcará el inicio del Torneo Clausura para Universitario, según definió ayer el Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano. El plantel comenzará la segunda parte de la temporada con una visita a Real Potosí, el domingo 22 de julio.



Dos días antes comenzará oficialmente el campeonato con el partido entre Oriente Petrolero y Aurora, en Santa Cruz (20:00). Este certamen se jugará bajo el sistema de todos contra todos, por lo que tendrá 26 fechas.



Así lo decidió el Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano, que se desarrolló ayer, en oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), donde se registró un hecho curioso, pues el club Real Potosí estuvo representado por dos presidentes, Wilson Gutiérrez (a quien desconoció su directiva) y Calixto Santos (reconocido y electo recientemente).



Según informó el departamento de Comunicación de la FBF, el delegado de Universitario, Alexander Cruz, no estuvo en la primera parte de la reunión pero luego si pudo presenciar el sorteo del fixture.



Pese a ello, la posición del club estudiantil de rechazar la propuesta de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL) de abrir el libro de pases para “casos especiales” fue compartida por el resto de los clubes.



El gremio pretendía que los futbolistas que rescindieron contratos con sus clubes puedan ser transferidos a otros; sin embargo, los dirigentes decidieron mantener el reglamento, cuyo artículo 14 especifica que “un jugador no podrá actuar en dos clubes afiliados a la Liga (ahora División Profesional) o a una Asociación, en una misma temporada”.



No obstante, se aclaró que del 1 al 28 de julio, los clubes podrán registrar jugadores (nacionales o extranjeros) que no fueron parte del Torneo Apertura y reemplazar a dos foráneos de los seis que registró al inicio de la temporada.



La reunión también sirvió para analizar otros temas, entre ellos la aprobación de la primera versión de la Liga Nacional Juvenil, reservada para la categoría Sub-16, en el que participarán las selecciones de las nueve asociaciones departamentales, un representativo del Trópico cochabambino y los 14 clubes profesionales.



Los 24 equipos se dividirán en tres grupos, que estarán subdivididos en dos series –se enfrentarán todos contra todos– y se clasificarán a la siguiente instancia los primeros y los mejores segundos.