Suman inversiones privadas con miras a turismo en salud en Cochabamba



28/06/2018 - 08:42:45

Los Tiempos.- La inversión privada en centros médicos se incrementa y busca atraer a pacientes locales, nacionales y del exterior. Sin embargo, aún hay varios aspectos que se deben cumplir para conseguir las certificaciones y ser una ciudad con turismo en salud.



El último hospital en abrir sus puertas es Univalle Norte con una inversión de 35 millones de dólares. Otra clínica con tecnología moderna es Los Ángeles. El emprendimiento se realizó con 17 millones de dólares. Sin embargo, en el último año incrementó en equipamiento hasta llegar a 20,5 millones.



El presidente del directorio, Luis Canedo, señaló que Cochabamba tiene potencial para ser una ciudad con turismo en salud. “Al menos un 30 por ciento de los pacientes son del interior del país. Hay todo tipo de patologías. Algunos vienen por un chequeo general, que antes lo hacían en el exterior”, aseveró.



Otro referente en salud es la clínica Los Olivos, que surgió de una sociedad de médicos que tenían un sueño: brindar medicina de excelencia.



Sin embargo, el presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava, señaló se está muy lejos de cumplir los requisitos.



Nava explicó que hay varios aspectos que se evalúan como: la accesibilidad a los servicios médicos, tener mejor infraestructura que los países vecinos, cumplir con determinados índices como una tasa de mortalidad materno-infantil baja y erradicar enfermedades como la rabia humana, entre otros.



“Bolivia necesita mínimamente el 20 por ciento de recursos del Producto Interno Bruto (PIB) para satisfacer las necesidades de los pacientes, más ítems, infraestructura de tercer y cuarto nivel y garantizar medicamentos. Los pacientes tienen que recurrir a la limosna para pagar”, manifestó.



Señaló que para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entregue una certificación de turismo en salud no sólo se va a fijar en el sector privado, sino también en el público. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Cochabamba puede generar 80 millones de dólares al año en el área de salud, sin hacer inversiones millonarias.







DATOS



Clínicas privadas apuestan a la modernidad. Al menos la mitad de la inversión en Univalle y la clínica Los Ángeles está dirigida a la compra de equipamiento moderno.



Certificación se hace con parámetros mundiales. La OMS establece una serie de requisitos que se deben cumplir en todas las partes del mundo.



Chiles es modelo a nivel latinoamericano. Algunos médicos consideran que la infraestructura y atención en Chile son un modelo.







ANÁLISIS



ERICK TERÁN. Observatorio de Turismo de la UMSS



“Tenemos potencial, pero hay aspectos que trabajar”



Cochabamba tiene varios centros de salud privados con especialistas certificados a nivel internacional, más que en Santa Cruz y La Paz. Eso ya es un hecho, pero hay algunos aspectos sobre los que todavía hay que trabajar para conseguir ser una ciudad con turismo en salud.



Uno de estos aspectos es la calidad alimentaria donde aún hay que trabajar mucho. No sólo se trata de un buen menú, sino que los ingredientes no se produjeran con transgénicos y demás. De igual modo, se debe mejorar el tema de la contaminación del aire. En especial, durante el invierno cuando la inversión térmica genera más esmog.